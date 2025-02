Polakom zaginął sprzęt przed mistrzostwami świata. Trener zdradza kulisy

Najlepszym z Polaków w konkursie na mistrzostwach juniorów w Lake Placid był Klemens Joniak . 19-latek zajął siódme miejsce. Zaraz za nim uplasował się Kacper Tomasiak . Obu do podium zabrakło ponad 20 punktów.

Wielkie kłopoty Polaków tuż przed konkursem skoków. Trener zdradził kulisy

Wygląda na to, że młodzi polscy skoczkowie będą się liczyć w walce o medale w konkursie drużynowym.

- Na papierze tak to wygląda, ale skocznia wszystko zweryfikuje. To jest osiem skoków. Zadanie nie jest łatwe. W konkursie indywidualnym nie było szansy walki o medal. Jednak ta trójka wyraźnie odskoczyła. Nasi zawodnicy musieliby oddać perfekcyjne skoki, by dać sobie szansę walki o podium - powiedział Daniel Kwiatkowski, trener kadry juniorów, w rozmowie z Interia Sport.