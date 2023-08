Polak trzeci w skokach na igelicie w Szczyrku. Do zwycięzcy stracił naprawdę mało

Już przed konkursem można było się spodziewać, że zmagania w Szczyrku będą wewnętrzną rywalizacją polsko-austriacką . W składzie naszej reprezentacji nie zabrakło zawodników z doświadczeniem z Pucharu Świata. Rywale postawili natomiast przede wszystkim na młodzież (jak to zwykle bywa w FIS Cup, skokowej trzeciej lidze), ale wybrani przez nich do startu skoczkowie już na treningach prezentowali się z bardzo dobrej strony

Sobotni konkurs toczył się pod dyktando trzech zawodników, których podzieliły dwa punkty różnicy. W finałowej kolejce skutecznie zaatakował czwarty na półmetku zmagań Niklas Bachlinger , indywidualny i drużynowy mistrz świata juniorów sprzed dwóch lat. 22-latek w drugiej rundzie uzyskał 106 metrów i była to odległość, na którą równie dobrze nie zdołał odpowiedzieć żaden z pozostałych skoczków. Prowadzący na półmetku Jonas Schuster miał wprawdzie w pierwszej serii 107 metrów, ale w drugiej lądował o cztery metry bliżej i przegrał z kolegą z reprezentacji o 1,6 punktu.

Podium Klemensa Murańki w Szczyrku

Na najniższym stopniu podium stanął Klemens Murańka , któremu udał się szczególnie drugi skok na 105 metr. Najlepszy z naszych zawodników stracił do Bachlingera 1,7 punktu, a do Schustera tylko 0,2 punktu.

Na dobrych lokatach nie zabrakło jeszcze Klemensa Joniaka i Tomasza Pilcha, którzy zajęli odpowiednio piąte i szóste miejsce. Słabiej niż można było oczekiwać wypadł za to Jakub Wolny, który po nieudanym pierwszym skoku był na półmetku zawodów dopiero dwudziesty trzeci. I choć w finałowej serii nasz 28-letni reprezentant znacząco się poprawił (104,5 metra), to jednak łączna nota dała mu dwunastą pozycję. Nadal daleki od formy jest też Andrzej Stękała. Szesnasty skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2020/2021 w Szczyrku skoczył 88 i 94 metry, co dało mu dwudzieste szóste miejsce.