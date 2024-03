Polak trzeci w serii próbnej. Powiało optymizmem przed konkursem drużynowym

Świetny skok Zniszczoła w serii próbnej. Trzecie miejsce Polaka

Jako pierwszy z Polaków na belce pojawił się Piotr Żyła i od razu pokazał, że potrafi polecieć dalej niż miało to miejsce w piątkowym konkursie. Skok na odległość 214 metrów pozwolił 37-latkowi na zajęcie trzynastej pozycji. Tuż za nim w klasyfikacji zakończył serię próbną Kamil Stoch, którego mogliśmy oglądać jako drugiego z naszych reprezentantów. Zakopiańczyk doleciał do 206 metra i uplasował się na czternastym miejscu. Kolejnego skoku do udanych nie może zaliczyć za to Dawid Kubacki, który zameldował się na starcie jako trzeci z Biało-Czerwonych. 34-latek znów nie przekroczył magicznej bariery 200 metrów. Doleciał do 183,5 metra, co dało mu dopiero 26. pozycję.