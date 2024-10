Polak świętuje na niemieckiej ziemi. Rywal nie dał rady, historia stała się faktem

"To dla mnie dobra sprawa. Dostanę zastrzyk finansowy (Wąsek zarobił za wygrane w Rasnovie 10 tysięcy euro - ok. 45 tysięcy złotych - przyp. TK), bo straciłem sponsora. Dzięki temu będę miał za co dotrzeć na treningi. Nie ukrywam, że moim celem jest równanie do najlepszych na świecie. Tylko to może mi zapewnić spokojne życie" - mówił niedawno bohater kibiców w rozmowie z Tomaszem Kalembą na łamach Interia Sport. "Wykonuje teraz inną pracę. To przyniosło efekty. Z treningu na trening wygląda coraz lepiej" - chwalił go również Maciej Maciusiak.