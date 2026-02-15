Polak przeskoczył skocznię. Ale i tak drżał o podium, popis Austriaka na koniec

Jeszcze do niedawna w Pucharze Kontynentalnym regularnie pokazywał się Kacper Tomasiak. Nastolatek jednak jest obecnie na ustach całej sportowej Polski za sprawą tego, co wyczynia na Półwyspie Apenińskim. Po dwóch zdobytych medalach olimpijskich, Bielszczanin raczej prędko nie powróci do zawodów stanowiących bezpośrednie zaplecze Pucharu Świata. Ale startują w nich inne znane nazwiska. Niedawno podium w Kranju wywalczył Dawid Kubacki. Teraz mistrz globu z Seefeld wybrał się do Oberhofu. A wraz z nim między innymi Piotr Żyła czy Aleksander Zniszczoł.

Na obiekcie o punkcie HS 100 głównym bohaterom od początku dawały się we znaki niekorzystne warunki atmosferyczne. Ze względu na złą pogodę cała sobotnia aktywność została odwołana. Organizatorzy liczyli więc na poprawę w niedzielę. I ostatecznie odetchnęli z ulgą, tak samo zresztą jak skoczkowie. Spośród "Biało-Czerwonych" w zdecydowanie najlepszym humorze po pierwszej serii znajdował się Jakub Wolny. 30-latek uzyskał aż 108,5 metra, dzięki czemu uplasował się na trzeciej lokacie.

Jonas Schuster nie dał szans rywalom w Oberhofie. To była dominacja

W szerokiej czołówce znalazło się ponadto dwóch innych podopiecznych Wojciecha Topora. Siódmy był Dawid Kubacki (101,5 m), natomiast dziesiąty Klemens Joniak (98,5 m). Do rundy finałowej awansowali również Maciej Kot (94,5 m), Aleksander Zniszczoł (99 m) i Piotr Żyła (99,5 m), lecz tracili sporo punktów do kolegów z kadry. Swoje zrobiły rekompensaty za wiatr. Oberwał zwłaszcza popularny "Wewiór", któremu odjęto aż dziewiętnaście "oczek".

Ze względu na powyższe rezultaty, po przerwie kibice z kraju nad Wisłą wyczekiwali przede wszystkim na drugi skok Jakuba Wolnego. 30-latek tym razem nie przekroczył punktu HS. Zabrakło mu dokładnie 0,5 metra. Spadł przez to w klasyfikacji i zajął finalnie czwartą lokatę. Żadnych złudzeń rywalom nie pozostawił Jonas Schuster (108,5 m). Drugiego Joergena Olivera Stroema odstawił na ponad 21 punktów. W TOP 10 spośród "Biało-Czerwonych" uplasował się dodatkowo Dawid Kubacki (103 m).

Wyniki drugiego niedzielnego konkursu PK w Oberhofie:

1. Jonas Schuster (Austria) - 288,3 punktu

2. Joergen Oliver Stroem (Norwegia) - 266,9

3. Maximilian Oertner (Austria) - 265

4. Jakub Wolny (Polska) - 259,3

5. Luca Roth (Niemcy) - 259,3

…

9. Dawid Kubacki (Polska) - 253,3

13. Maciej Kot (Polska) - 246,2

19. Klemens Joniak (Polska) - 235,5

22. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 228,5

28. Piotr Żyła (Polska) - 221,6

35. Adam Niżnik (Polska) - 108

Skoczkowie rywalizowali w Oberhofie także o poranku. W pierwszej dziesiątce uplasowali się między innymi Klemens Joniak, Dawid Kubacki oraz Maciej Kot. Wygrał także Austriak - Maximilian Ortner.

Wyniki pierwszego niedzielnego konkursu PK w Oberhofie:

1. Maximilian Ortner (Austria) - 270,5

2. Jonas Schuster (Austria) - 269,6

3. Isak Andreas Langmo (Niemcy) - 262,8

4. Joergen Oliver Stroem (Norwegia) - 259,1

5. Rok Oblak (Słowenia) - 258,2

6. Klemens Joniak (Polska) - 255,2

7. Dawid Kubacki (Polska) - 253,3

8. Maciej Kot (Polska) - 252,2

…

14. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 240,5

28. Piotr Żyła (Polska) - 218,1

30. Jakub Wolny (Polska) - 111,2

34. Adam Niżnik (Polska) - 109,7

Wyniki za: skijumping.pl

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Jakub Wolny ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Jakub Wolny Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Jakub Wolny AFP