Wolny, który jest niezłym lotnikiem, uzyskał w pierwszym treningu aż 225 m, co było 21. wynikiem. Potem z każdym skokiem było coraz gorzej. W drugim treningu zaliczył 174,5 m, by w kwalifikacjach skoczyć 149 m. Mimo tak słabego skoku miał szansę na awans do sobotniego konkursu. Zabrakło zaledwie 1,2 pkt., czyli jednego metra.