Polak na podium, nagle do akcji wkroczył FIS. Oficjalny komunikat, koniec marzeń

Sezon letni skoków narciarskich już się rozpoczął. Dla Polaków inauguracją nowego cyklu były mistrzostwa kraju na skoczni w Wiśle. Tam najlepiej ze wszystkich spisał się Kamil Stoch, który zdominował rywalizację i sięgnął po letnie mistrzostwo Polski, potwierdzając, że plotki o jego dobrej formie nie są plotkami. Kolejne potwierdzenie powrotu do obiecującej dyspozycji dostaliśmy w Courchevel.

Tam pojawiły się pewne problemy, ale Stoch się z nimi uporał i zdołał osiągnąć dobry wynik. Po wizycie we Francji letnie Grand Prix przeniosło się do Polski, a konkretnie na skocznię w Wiśle, gdzie Kamil ponownie zaprezentował się bardzo dobrze, ale największą sensacją była wygrana Macieja Kota. Po trzech tygodniach ciągłej rywalizacji przyszedł czas na przerwę.

Dramat Niżnika. Drugie miejsce, a potem cios

Najbliższe konkursy cyklu letniego Grand Prix odbędą się dopiero w drugi weekend września. Wówczas skoczkowie zmierzą się ze sobą na obiekcie w Rasnovie. Nie jest jednak tak, że świat skoków zamarł. W ten weekend bowiem w Villach odbywają się konkursy FIS Cupu, gdzie Polska kadra wysłała naprawdę szeroki skład. Trener Daniel Kwiatkowski powołał bowiem aż dziesięciu skoczków.

Sobotni konkurs ułożył się naprawdę bardzo dobrze dla naszej kadry. Po pierwszej serii bowiem mieliśmy na podium Adama Niżnika, który do liderującego Clemensa Leitnera tracił niecałe pięć punktów. Czwarty był Tomasz Pilch. W drugiej serii Austriak przypieczętował swoją wygraną skokiem na odległość 92,5 metra, a za jego plecami uplasował się Adam Niżnik, który obronił drugie miejsce. Niestety jednak szybko się to zmieniło.

Niedługo po konkursie pojawił się bowiem komunikat FIS, z którego dowiedzieliśmy się, że Polak został zdyskwalifikowany. "Niestety, Adam Niżnik został zdyskwalifikowany po konkursie. DSQ również dla Thomasa Lacknera. Oznacza to, że pozostali Polacy awansowali o dwie lokaty" - czytamy profilu Polskiego Związku Narciarskiego. Według informacji Dominika Formeli przyczyną but, który był zbyt duży o...cztery milimetry.

