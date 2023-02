Pilch po pierwszej serii zajmował 12. miejsce, po próbie na 91,5 metra. W drugiej poleciał nieco bliżej, bo 89 metrów, ale ostatecznie wystarczyło mu to do utrzymania lokaty tuż za czołową dziesiątką. Przed konkursem były spore obawy co do jego rozegrania, bo wcześniej warunki storpedowały rywalizację kobiet, a także zaplanowaną na sobotę serię próbną.

Tomasz Pilch szczerze o przelicznikach: Nie było jakoś sprawiedliwie

- Jak na te warunki, to i tak w miarę udało się rozegrać ten konkurs. Nie było jakoś bardzo sprawiedliwie. W pierwszej serii nie powiedziałbym, że powinienem dostać aż -10 punktów. Jak wiatr kręci, to pomiary robią sobie co chcą, trzeba to jednak przyjąć na klatę i działać dalej. Jeśli chodzi o nas młodych, to myślę, że konkurs na plus - stwierdził 22-latek.