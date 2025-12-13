Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polak błysnął w Ruce, walczył w samej czołówce. Kasai najlepszy od stycznia

Tomasz Chabiniak

Świetny wynik Klemensa Joniaka na inaugurację Pucharu Kontynentalnego 2025/26. 20-latek urodzony w Zakopanem zajął piąte miejsce w sobotnim konkursie na dobrze znanej kibicom skoczni Rukatunturi w gminie Kuusamo. O punkty w Finlandii walczył też między innymi Aleksander Zniszczoł, któremu jednak trochę brakło do pierwszej dziesiątki.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku ląduje na nartach podczas konkursu skoków narciarskich, widoczna numeracja i sponsorzy na stroju, płaska, ośnieżona skocznia, kilka iglaków wystających z białej powierzchni.
Klemens Joniak, 07.12.2025 r.Andrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Pierwsza seria inauguracyjnego konkursu Pucharu Kontynentalnego 2025/26 przyniosła spore zaskoczenie - Klemens Joniak zajmował po niej świetne 4. miejsce. Nic nie zapowiadało aż takiego błysku, bo na piątkowych treningach był 13. i 43., a w serii próbnej 39.

Tymczasem w momencie najważniejszej próby na Rukatunturi osiągnął aż 140,5 metra. Trudno było oczekiwać podium, bo do trzeciego Maximiliana Ortnera tracił aż 4,1 punktu, a piąty Robin Pedersen deptał mu po piętach (różnica 0,5 pkt). Prowadził Norweg Isak Langmo (145 m) przed Japończykiem Junshiro Kobayashim.

Aleksander Zniszczoł, czyli niejako spadkowicz z Pucharu Świata, przed rundą finałową był 20. (128,5 metra), 2 punkty przed 53-letnim Noriakim Kasaim. Adam Niżnik legitymował się 24. pozycją, a Jarosław Krzak był 30. Awansu nie uzyskał tylko Szymon Sarniak (31., 1,1 pkt straty do Krzaka).

W finale Krzak podniósł się o jedno miejsce, Niżnik został na tym samym. Wielu czekało na kolejną próbę Zniszczoła. Poszło mu lepiej, osiągnął 133,5 m, co końcowo dało 15. wynik. W rezultatach "netto" drugiej serii byłby 13., ale zabrakło mu trochę odległości w porównaniu do najgroźniejszych konkurentów w pierwszym skoku.

Co zaś wydarzyło się w decydujących momentach w czołówce? Joniak wylądował na 133. metrze. To dobra próba, ale do podium dziś trzeba było skakać trochę dalej. 20-latek ostatecznie spadł na 5. miejsce, które i tak jest wspaniałym osiągnięciem.

Konkurs padł łupem Langmo, który po próbie na 143,5 dołożył rywalom kilka dodatkowych punktów. Ortner z kolei zepchnął Kobayashiego na najniższy stopień podium. Japończyk stracił do zwycięzcy 12,8 pkt.

Noriaki Kasai został sklasyfikowany jako 18. To jego najlepszy wynik od stycznia tego roku i zawodów PK w Sapporo.

Wyniki konkursu PK w Ruce:

1. Isak Andreas Langmo

2. Maximilian Ortner (-9,8 pkt)

3. Junshiro Kobayashi (-12,8)

4. Robin Pedersen (-13,8)

5. Klemens Joniak (-29,8)

...

15. Aleksander Zniszczoł

24. Adam Niżnik

29. Jarosław Krzak

31. Szymon Sarniak

