Polak błysnął w Ruce, walczył w samej czołówce. Kasai najlepszy od stycznia
Świetny wynik Klemensa Joniaka na inaugurację Pucharu Kontynentalnego 2025/26. 20-latek urodzony w Zakopanem zajął piąte miejsce w sobotnim konkursie na dobrze znanej kibicom skoczni Rukatunturi w gminie Kuusamo. O punkty w Finlandii walczył też między innymi Aleksander Zniszczoł, któremu jednak trochę brakło do pierwszej dziesiątki.
Pierwsza seria inauguracyjnego konkursu Pucharu Kontynentalnego 2025/26 przyniosła spore zaskoczenie - Klemens Joniak zajmował po niej świetne 4. miejsce. Nic nie zapowiadało aż takiego błysku, bo na piątkowych treningach był 13. i 43., a w serii próbnej 39.
Tymczasem w momencie najważniejszej próby na Rukatunturi osiągnął aż 140,5 metra. Trudno było oczekiwać podium, bo do trzeciego Maximiliana Ortnera tracił aż 4,1 punktu, a piąty Robin Pedersen deptał mu po piętach (różnica 0,5 pkt). Prowadził Norweg Isak Langmo (145 m) przed Japończykiem Junshiro Kobayashim.
Aleksander Zniszczoł, czyli niejako spadkowicz z Pucharu Świata, przed rundą finałową był 20. (128,5 metra), 2 punkty przed 53-letnim Noriakim Kasaim. Adam Niżnik legitymował się 24. pozycją, a Jarosław Krzak był 30. Awansu nie uzyskał tylko Szymon Sarniak (31., 1,1 pkt straty do Krzaka).
W finale Krzak podniósł się o jedno miejsce, Niżnik został na tym samym. Wielu czekało na kolejną próbę Zniszczoła. Poszło mu lepiej, osiągnął 133,5 m, co końcowo dało 15. wynik. W rezultatach "netto" drugiej serii byłby 13., ale zabrakło mu trochę odległości w porównaniu do najgroźniejszych konkurentów w pierwszym skoku.
Co zaś wydarzyło się w decydujących momentach w czołówce? Joniak wylądował na 133. metrze. To dobra próba, ale do podium dziś trzeba było skakać trochę dalej. 20-latek ostatecznie spadł na 5. miejsce, które i tak jest wspaniałym osiągnięciem.
Konkurs padł łupem Langmo, który po próbie na 143,5 dołożył rywalom kilka dodatkowych punktów. Ortner z kolei zepchnął Kobayashiego na najniższy stopień podium. Japończyk stracił do zwycięzcy 12,8 pkt.
Noriaki Kasai został sklasyfikowany jako 18. To jego najlepszy wynik od stycznia tego roku i zawodów PK w Sapporo.
Wyniki konkursu PK w Ruce:
1. Isak Andreas Langmo
2. Maximilian Ortner (-9,8 pkt)
3. Junshiro Kobayashi (-12,8)
4. Robin Pedersen (-13,8)
5. Klemens Joniak (-29,8)
...
15. Aleksander Zniszczoł
24. Adam Niżnik
29. Jarosław Krzak
31. Szymon Sarniak