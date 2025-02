Polacy zrobili swoje, Wąsek najlepszy z naszych. TOP 10 było blisko

We wspomnianym mikście "Biało-Czerwoni" zajęli słabe 7. miejsce . Udział brało 8 reprezentacji, więc nie dało się nie wejść do drugiej serii. Nasi zawodnicy wyprzedzili tylko Japonię, a co ciekawe, przegrali aż o niemal 50 punktów z Finlandią. W niedzielę kibice liczą na lepsze skoki. Do końca weekendu został już tylko drugi konkurs indywidualny mężczyzn. O 14:30 rozpoczęły się kwalifikacje przed głównymi zawodami zaplanowanymi na godzinę 16:00. Brakowało w nich emocji, bo na rozbiegu pojawiło się 55 zawodników, co oznaczało że tylko pięciu odpadnie.