Polacy znów na ustach Niemców. Są wściekli. Wprost mówią o kradzieży

Pierwszy w historii konkurs duetów jeszcze przed jego rozpoczęciem zapowiadał się niesamowicie emocjonująco. Przede wszystkim dlatego, że w grze o medale było przynajmniej sześć reprezentacji, które prezentowały dość zbliżony poziom, przynajmniej na papierze.

Na faworytów wyrastali Japończycy, ale ich przewaga w głosach ekspertów była nieznaczna. Ostatecznie wiele przewidywań się potwierdziło, ale nikt z pewnością nie zakładał, że będą dziać się takie sceny, jakich byliśmy świadkami w trzeciej serii tego historycznego konkursu.

Niemcy nie wierzą. "Wielki wstyd"

Najpierw delikatnie zaczął pruszyć śnieg, a potem wiatr zaczął nagle wiać pod narty, co w Predazzo właściwie się nie dzieje. W tamtym momencie do końca pozostawało sześciu skoczków, a Polacy plasowali się na czwartym miejscu. W trudnych warunkach nie poradził sobie Domen Prevc, ale znakomicie spisał się z kolei Philipp Raimund.

Niemiec skoczył świetnie i u naszych zachodnich sąsiadów już mogli poczuć zapach kolejnego medalu na igrzyskach. Ten musiał zrobić się jeszcze intensywniejszy po tym, jak Kacper Tomasiak wylądował przed punktem K. Po skoku Polaka trwały narady jury i ostatecznie anulowano trzecią serię.

To z kolei sprawiło, że Polacy zdobyli srebrne medale, a próbę Raimunda wymazano. W konsekwencji czego Niemcy spadli na piąte miejsce. To oczywiście spotkało się z wielkim oburzeniem w niemieckich mediach. "Chaos śnieżny nas okradł z kolejnego medalu w skokach narciarskich" - grzmi w tytule "Bild".

"Wielki wstyd! Straciliśmy kolejny medal w skokach narciarskich, ponieważ zawody odwołano z powodu obfitych opadów śniegu! W nowym konkursie super duetów, mistrz olimpijski Philipp Raimund (25) i Andreas Wellinger (30) stracili do brązowego medalu zaledwie 0,3 punktu (16 centymetrów). Złoto przypadło Austrii, srebro Polsce, a brąz Norwegii" - czytamy w dalszej części.

"Rozeszła się wieść, że trzecia seria została odwołana. Dlatego wynik z drugiej serii zostanie uznany za wynik końcowy. Austria zdobywa złoto! Kacper Tomasiak, który chwilę wcześniej był niepocieszony, znów się śmieje i wyrzuca ręce w górę. Polska zdobywa srebro. Norwegia może cieszyć się z brązu. To szczególnie gorzkie z perspektywy Niemiec, którym zabrakło zaledwie 0,3 punktu do medalu" - napisano na "Sport1.de".

"Niemieccy skoczkowie narciarscy tracą medale w chaotycznej pogodzie w Predazzo. Fantastyczny początek, gorzki koniec: Philipp Raimund i Andreas Wellinger nie zdobyli medalu, na który liczyli, w przedwcześnie zakończonym finale skoków narciarskich Zimowych Igrzysk Olimpijskich" - to z kolei komentarz "Sport1.de".

Kacper Tomasiak powalczy o trzeci medal we Włoszech. Kubacki wydał werdykt PAP/Grzegorz Momot / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP/PAP

Kacper Tomasiak i Philipp Raimund sprawili sensację podczas olimpijskiego konkursu na skoczni normalnej w Predazzo JAVIER SORIANO/AFP / IMAGO/NEWSPIX.PL AFP/Newspix

Kacper Tomasiak i Philipp Raimund Grzegorz Momot PAP

