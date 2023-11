Polacy zmuszeni do rezygnacji. Nie mogli odbyć treningu na skoczni w Ruce

Kłopoty z pogodą w Ruce to nic nowego - w przeszłości wielokrotnie zdarzało się, że wiatr torpedował rywalizację . Wielu kibiców doskonale pamięta, że z powodu złej aury liczne konkursy w fińskim ośrodku były skracane tylko do jednej serii, niekiedy przekładane na następny dzień, a czasem w ogóle odwoływane. Skrajnym przypadkiem okazał się sezon 2015/2016, gdy przez wiatr odwołano oba konkursy. Ruka znalazła się wówczas niemal nad przepaścią, gdyż groziło jej usunięcie z kalendarza, ale zamontowanie specjalnych osłon pozwoliło w kolejnych latach, choć częściowo wygrać z pogodą.

Nie zmienia to jednak faktu, że na północy Finlandii wiatr nadal ma sporo do powiedzenia, o czym skoczkowie przekonali się w czwartek. Dzień przed kwalifikacjami do inauguracyjnych zawodów Pucharu Świata na Rukatunturi miały odbyć się nieoficjalne treningi, nieoceniane, ale mające pozwolić skoczkom na oswojenie się z obiektem. Treningi zostały jednak odwołane z powodu zbyt silnego wiatru.