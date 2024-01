I to właśnie tej dwójce nie udało się uzyskać awansu do drugiej serii. Murańka skoczył równo 130 metrów, a Stękała 126,5. Przy mocnym wietrze i dalekich skokach innych zawodników było to zbyt mało na drugą serię.

Aż sześciu Polaków w serii finałowej konkursu w Zakopanem

36-latek uzyskał 132,5 metra, a Kubacki 135 metrów. Obaj utytułowani skoczkowie mogli być pewni awansu do serii finałowej. A to w obecnym sezonie nie było gwarantem niemal w żadnym konkursie. Szansy na wysokie miejsce nie wykorzystał niestety Piotr Żyła. Mimo względnie optymalnych warunków skoczył 128,5 metra, co w tamtym momencie nie gwarantowało mu awansu do drugiej serii. Na całe szczęście znalazł się w serii finałowej.