Polacy wściekli, zawieszeni Norwegowie jednak wystartują. FIS pod ostrzałem

Dopiero w drugiej połowie sierpnia zakończyło się zamieszanie z Norwegami, którzy podczas tegorocznych mistrzostw świata w Trondheim nielegalnie modyfikowali kombinezony. Skandynawom nie tylko odebrano medale, ale także objęto ich śledztwem i zawieszono do czasu jego zakończenia. W największych tarapatach znaleźli się Johann Andre Forfang oraz Marius Lindvik. To właśnie ta dwójka była pod lupą federacji najdłużej. Komisja Etyki FIS w sobotę przedstawiła światu, co z nimi dalej.

Doszło do ugody. "FIS zwróciła się do Komisji Etyki o przyjęcie zawiadomień o zarzutach wobec Johanna Forfanga i Mariusa Lindvika. FIS uznaje minimalny okres dyskwalifikacji wynoszący trzy miesiące, od którego należy odliczyć odpowiednio każdy odbyty już okres tymczasowego zawieszenia. FIS ponadto zwraca się do Komisji Etyki o nakazanie obu zawodnikom zapłaty odpowiedniego udziału w kosztach postępowania, w tym dochodzenia prowadzonego przez IECO, w wysokości 2000 franków szwajcarskich każdy" - brzmiała najważniejsza część komunikatu.

Norwegowie zdążą na start Pucharu Świata. Wystąpią jeszcze w sierpniu

Jak to wygląda w praktyce. Obaj bez problemu wezmą udział w pierwszym konkursie Pucharu Świata. Ba, już w niedzielę Johann Andre Forfang oraz Marius Lindvik powalczą o medale w letnich mistrzostwach swojego kraju, o czym poinformował portal NRK. "Trzymiesięczne zawieszenie ze strony FIS obowiązuje tylko na arenie międzynarodowej" - napisał na platformie X Dominik Formela ze "skijumping.pl".

Błyskawicznie odpowiedział mu niepocieszony Michał Chmielewski z TVP Sport. "Na arenie międzynarodowej, tylko w środy, tylko w dni nieparzyste oraz wyłącznie gdy ciśnienie wynosi mniej niż 995 hPa. Niesamowite, FIS, serce mi krwawi, że ta dyscyplina staje się memem" - napisał dziennikarz publicznego nadawcy. To nie był koniec wirtualnych ciosów wymierzonych w działaczy międzynarodowej federacji. "Wniosek? W skokach opłaca się… oszukiwać. Uczciwość jest dla 'głupich'" - przyznał Mateusz Ligęza z Radia Zet. "Zawodników czeka zawieszenie i (chyba niezbyt dotkliwa?) grzywna..." - to natomiast wpis oficjalnego profilu polskiego Eurosportu.

Skandynawowie mają więc dziś sporo powodów do radości. Zupełnie inne humory panują w innych krajach, w tym w Polsce.

