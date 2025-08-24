Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy wściekli, zawieszeni Norwegowie jednak wystartują. FIS pod ostrzałem

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Norwescy skoczkowie od sobotniego przedpołudnia wreszcie wiedzą na czym stoją. Komisja Etyki FIS, po długim śledztwie, wydała werdykt i zawiesiła dwie wielkie gwiazdy skandynawskiej kadry na trzy miesiące. Johann Andre Forfang oraz Marius Lindvik, bo o nich mowa, bez większych problemów rozpoczną sezon zimowy, co oburzyło między innymi Polaków. A to nie wszystko. Obaj sportowcy pojawią się na belce startowej zaledwie kilkadziesiąt godzin po wydaniu komunikatu przez federację.

Marius Lindvik
Marius LindvikJONATHAN NACKSTRAND / AFPAFP

Dopiero w drugiej połowie sierpnia zakończyło się zamieszanie z Norwegami, którzy podczas tegorocznych mistrzostw świata w Trondheim nielegalnie modyfikowali kombinezony. Skandynawom nie tylko odebrano medale, ale także objęto ich śledztwem i zawieszono do czasu jego zakończenia. W największych tarapatach znaleźli się Johann Andre Forfang oraz Marius Lindvik. To właśnie ta dwójka była pod lupą federacji najdłużej. Komisja Etyki FIS w sobotę przedstawiła światu, co z nimi dalej.

Doszło do ugody. "FIS zwróciła się do Komisji Etyki o przyjęcie zawiadomień o zarzutach wobec Johanna Forfanga i Mariusa Lindvika. FIS uznaje minimalny okres dyskwalifikacji wynoszący trzy miesiące, od którego należy odliczyć odpowiednio każdy odbyty już okres tymczasowego zawieszenia. FIS ponadto zwraca się do Komisji Etyki o nakazanie obu zawodnikom zapłaty odpowiedniego udziału w kosztach postępowania, w tym dochodzenia prowadzonego przez IECO, w wysokości 2000 franków szwajcarskich każdy" - brzmiała najważniejsza część komunikatu.

Norwegowie zdążą na start Pucharu Świata. Wystąpią jeszcze w sierpniu

Jak to wygląda w praktyce. Obaj bez problemu wezmą udział w pierwszym konkursie Pucharu Świata. Ba, już w niedzielę Johann Andre Forfang oraz Marius Lindvik powalczą o medale w letnich mistrzostwach swojego kraju, o czym poinformował portal NRK. "Trzymiesięczne zawieszenie ze strony FIS obowiązuje tylko na arenie międzynarodowej" - napisał na platformie X Dominik Formela ze "skijumping.pl".

Błyskawicznie odpowiedział mu niepocieszony Michał Chmielewski z TVP Sport. "Na arenie międzynarodowej, tylko w środy, tylko w dni nieparzyste oraz wyłącznie gdy ciśnienie wynosi mniej niż 995 hPa. Niesamowite, FIS, serce mi krwawi, że ta dyscyplina staje się memem" - napisał dziennikarz publicznego nadawcy. To nie był koniec wirtualnych ciosów wymierzonych w działaczy międzynarodowej federacji. "Wniosek? W skokach opłaca się… oszukiwać. Uczciwość jest dla 'głupich'" - przyznał Mateusz Ligęza z Radia Zet. "Zawodników czeka zawieszenie i (chyba niezbyt dotkliwa?) grzywna..." - to natomiast wpis oficjalnego profilu polskiego Eurosportu.

Skandynawowie mają więc dziś sporo powodów do radości. Zupełnie inne humory panują w innych krajach, w tym w Polsce.

Kulisy skandalu na MŚ w skokach narciarskich. To nie koniec konsekwencji dla Norwegów? „Działy się rzeczy straszne”. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zobacz również:

Adam Niżnik
Skoki Narciarskie

Polak na podium, nagle do akcji wkroczył FIS. Oficjalny komunikat, koniec marzeń

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Marius Lindvik
Marius LindvikFOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFPAFP
Johann Andre Forfang
Johann Andre ForfangIMAGO/Markku Ulander/Imago Sport and NewsEast News
Johann Andre Forfang i Marius Lindvik
Johann Andre Forfang i Marius LindvikMarcin Golba, Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja