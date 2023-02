Polacy przystępowali do turnieju drużynowego, mając już wywalczony medal. Jan Habdas zajął trzecie miejsce w konkursie indywidualnym.

W serii próbnej było bardzo dobrze. Habdas ukończył jako drugi zawodnik, Joniak był szósty, Wróbel 10., a Tomasiak 19, co dałoby nam pierwsze miejsce . Najlepszy okazał się Vilho Palosaari . Fin to triumfator z konkursu indywidualnego.

W następnej grupie doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Na czoło weszli Austriacy - 236,9 pkt, przed Słoweńcami, po bardzo dobrym występie Roka Maslego , który skoczył 102,5 m, co w sumie dawało im 236,2. Joniak zaprezentował się dobrze (98,5 m) , a Polacy byli na trzeciej pozycji - 234,8.

Skoki narciarskie. Świetny występ Jana Habdasa

Trzecia grupa nie zmieniła lidera. 102 metry Stephana Embachera pozwoliło Austriakom zwiększyć przewagą - 366,6. Tomasiak wylądował na 99. metrze , dzięki czemu nasi zawodnicy awansowali na drugie miejsce - 355,8. Słoweniec Gorazd Završnik skoczył o wiele krócej od Polaka (88,5 m), co zepchnęło jego zespół na trzecią pozycję - 332,2.

W ostatniej grupie najlepszy skok w całej pierwszej serii oddał Habdas. Co prawda osiągnął 99 metrów, ale otrzymał najwyższą notę, bo aż 130,1 pkt, a w sumie "Biało-Czerwoni" zgromadzili 485,9. Okazało się, że dawało to nam pierwsze miejsce ex aequo z Austriakami (Jonas Schuster skoczył 96 m), trzeci byli Finowie - 456,6, którzy, po próbie Palosaariego, wyprzedzili Słoweńców.,