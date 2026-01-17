Polacy walczą o igrzyska. Nagle jeden z nich wypalił: Nie powinno mnie tu być

Po serii próbnej przed sobotnim konkursem w Sapporo reprezentanci Polski rozbudzili nadzieje. Skok na odległość ponad 130 m wykonał Kacper Tomasiak. Nieźle wypadł także Dawid Kubacki. Niestety w głównej rywalizacji naszym skoczkom poszło po prostu... fatalnie.

18-letni gwiazdor kadry Macieja Maciusiaka nie zdołał awansować do drugiej serii. - Tak się złożyło, że na progu troszeczkę mi ten skok podjechał. Do tego miałem dosyć mocny wiatr pod narty, a potem wiało w plecy, więc bardziej wytraciłem prędkość i później już nie było z czego lecieć, po prostu spadłem. No i tak wyszło - tłumaczył Tomasiak, który doleciał na 119,5 m.

Kubacki i Kot zabrali głos po konkursie w Sapporo. Kilka słów prawdy

Rzutem na taśmę do serii finałowej wszedł Kot. 34-latek w rozmowie z "Eurosportem" nie ukrywał, że w teorii scenariusz dzisiejszej rywalizacji mógł być zupełnie inny. Ostatecznie uplasował się na 29. miejscu.

Myślę, że generalnie nie powinno mnie tu być, w tej drugiej serii. Mówię zupełnie szczerze. To był skok (w pierwszej serii), który zepsułem. Tak się lot potoczył dla Kacpra, że miałem szansę wystąpić w drugiej serii i uratować jakiekolwiek punkty. Natomiast to na pewno nie był dobry dzień

Maciej Kot zanotował kolejno 124 i 123,5 m. Po testowym skoku można było się spodziewać fajerwerków ze strony Kubackiego. W pierwszej serii skoczył 125,5 m, a w drugiej o pół metra dalej. Ostatecznie to wystarczyło na 25. pozycję.

Wydaje mi się, że te trzy skoki były na podobnym poziomie. W serii próbnej miałem troszkę lepsze warunki i to poleciało. Teraz (w konkursie) może metrowo nie było tak, jakbym chciał, ale przyzwoicie

- No cóż, na razie muszę brać to co jest i pracować dalej - dodał. Zawody Pucharu Świata w Sapporo zakończą okres kwalifikacji olimpijskich. Nadal nie wiadomo, jaki będzie ostateczny skład reprezentacji Polski, dlatego rywalizacja w Japonii jest dla sztabów i zawodników niezwykle ważna. Niewykluczone, że Kot i Kubacki walczą o jedno z trzech miejsc.

Oto plan PŚ w Sapporo na noc z niedzieli na sobotę:

godz. 1:30 - Kwalifikacje

godz. 3:00 - Konkurs indywidualny

