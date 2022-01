Skoczkowie po raz trzeci z rzędu rywalizują w Bischofshofen, gdzie uprzednio rozegrane zostały dwa konkursy Turnieju Czterech Skoczni.

Najlepsi w kwalifikacjach okazali się Japończycy. Wygrał je Yukiya Sato (139 m), wyprzedzając swojego rodaka Ryoyu Kobayashi (137) oraz Jana Hoerla (136,5 m).





W kwalifikacjach doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem Pawła Wąska. Przy ruszeniu z belki jedna z jego nart utknęła w rozbiegu i mało brakowało, by skoczek stracił równowagę. Ostatecznie Wąskowi udało się uratować i oddać nawet bardzo dobry skok. Odległość 131,5 m przez pewien czas dawała mu miejsce w czołówce eliminacji.



Ostatecznie Wąsek został sklasyfikowany na 19. pozycji.



Awans udało się uzyskać także pozostałym reprezentantom Polski i w konkursie zobaczymy wszystkich pięciu Polaków. Piotr Żyła w kwalifikacjach zajął 23. miejsce, Dawid Kubacki był 32., Jakub Wolny 46., a Andrzej Stękała 48.

Reklama

Śledź na żywo przebieg konkursu w Interii



Początek sobotniego konkursu indywidualnego o godzinie 16. W niedzielę o tej samej godzinie rozpocznie się konkurs drużynowy.



Sobotnie kwalifikacje w Bischofshofen. Wyniki Polaków:

Andrzej Stękała - 99,6 pkt (117,5 m), awans do konkursu,



Paweł Wąsek - 117,2 pkt (131,5 m), awans do konkursu,



Jakub Wolny - 100,4 pkt (120 m), awans do konkursu,



Dawid Kubacki - 110,6 pkt (126 m), awans do konkursu,

Piotr Żyła - 115,6 pkt (128 m), awans do konkursu.