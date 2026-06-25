Polacy szykują się do sezonu, nagle taki upadek na skoczni. "Ślady walki"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Choć do rozpoczęcia zmagań Letniego Grand Prix - nie mówiąc już o Pucharze Świata - pozostało jeszcze trochę czasu, to polscy skoczkowie już z zacięciem szlifują formę przed nowymi wyzwaniami. Robią to obecnie w Planicy, gdzie niestety doszło do niezbyt miłego incydentu - jeden z "Biało-Czerwonych" zaliczył, na szczęście w ogólnym rozrachunku niegroźny, upadek.

Jakub Wolny w niebieskim kombinezonie podczas lotu na skoczni, widoczne szeroko rozstawione narty.
Skoki narciarskie: Jakub Wolny zaliczył niegroźny upadek podczas treningu w PlanicyTom Weller/VOIGT/Getty Images - instagram.com/szyybki/Getty Images

Do inauguracji Letniego Grand Prix w skokach narciarskich został jeszcze nieco ponad miesiąc - a tymczasem reprezentanci Polski, zarówno z kadry A, jak i B, w pocie czoła trenują w Planicy, o czym szerzej pisze Dominik Formela z portalu Skijumping.pl.

Jak przekazał dziennikarz obecnie w słoweńskim kompleksie z użytku wyłączony jest duży obiekt (HS 138), który przechodzi przez remont zeskoku. "Biało-Czerwoni" w związku z tym ćwiczą wyłącznie na skoczni dużej (HS 102) i to właśnie na niej doszło do pewnej mało przyjemnej sytuacji.

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Jakub Wolny z upadkiem w Planicy. "Nie ma miękkiej gry"

Podczas jednego z treningów Jakub Wolny zaliczył bowiem upadek - na nagraniu, które w sieci zamieścił sam sportowiec, widać, że prawdopodobnie doszło u niego przy lądowaniu do wypięcia narty. Na szczęście 31-latkowi nie stało się nic szczególnie złego.

"Fajne zgrupowanie w Planicy, skoki cieszą. Tutaj lekki wypadek przy pracy, ale jak widać nie ma miękkiej gry. Ślady walki muszą być" - napisał pogodnie Wolny w swym wpisie na Instagramie.

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Letnie Grand Prix rozpocznie się z początkiem sierpnia

Wspominane już wcześniej Letnie Grand Prix, które będzie pierwszym poważnym sprawdzianem formy skoczków w najbliższym czasie, rozpocznie się w weekend 1-2 sierpnia w Wiśle. Potem czekać nas jeszcze będą konkursy w Courchevel (Francja), Rasnovie (Rumunia) oraz Klingenthal (Niemcy) - w każdym przypadku dojdzie do dwóch odsłon zmagań, przy czym w Klingenthal jedne z zawodów odbędą się w formule miksta.

Jeśli zaś mowa o sezonie zimowym i Pucharze Świata, to ten zostanie zainaugurowany w weekend 20-22 listopada w Lillehammer, gdzie staniemy się świadkami dwóch konkursów indywidualnych i jednego miksta.

W terminarzu figurują w tym przypadku też dwa współzawodnictwa w Wiśle (5-6 grudnia) oraz Zakopanem (16-17 stycznia przyszłego roku).

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Jakub WolnyFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Jakub Wolny
Jakub WolnyAFP
Jakub Wolny
Jakub WolnyFoto Olimpik/NurPhotoAFP


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