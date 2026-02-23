Polacy straszą Tomasiakiem, Norweg już wypalił. Naprawdę odpowiedział

Niezwykły sezon notuje właśnie Kacper Tomasiak. 19-latek wraz z początkiem aktualnej kampanii zadebiutował w Pucharze Świata i pierwszy raz w karierze zdobył pucharowe punkty. Z czasem dość niespodziewanie został liderem polskiej kadry i regularnie walczył z czołówką o wysokie lokaty.

W końcu nadeszła najważniejsza impreza całego sezonu, czyli igrzyska olimpijskie, a tam Tomasiak prawdziwie odpalił. Nasz reprezentant zdobył srebrny i brązowy medal w zmaganiach indywidualnych, a do tego dołożył wspólnie z Pawłem Wąskiem tytuł wicemistrzów olimpijskich w zmaganiach duetów.

W mediach społecznościowych tuż po zakończeniu zmagań skoczków we Włoszech zaczęło pojawiać się sporo wpisów dotyczących właśnie naszego reprezentanta. Wiele z nich wskazywało na wiek zawodnika i fakt, że ten dopiero zadebiutował na igrzyskach olimpijskich.

Z tego względu spodziewa się, że ten jeszcze niejednokrotnie stanie na podium imprezy czterolecia. W całym zamieszaniu nie zabrakło również... Kristoffera Eriksena Sundala. W końcu Norweg w zmaganiach indywidualnych dwukrotnie po pierwszej serii był przed naszym zawodnikiem i w każdym przypadku kończył za nim, bez medalu.

Sundal nagle odpowiedział. Szokujący wpis

25-latek został umieszczony za fotografii jednego z postów, gdy jest w pełni uśmiechnięty z olimpijskim brązem za konkurs duetów. Do tego dodano następujący podpis.

- Kiedy dociera do ciebie, że przez cztery lata nie będziesz musiał skakać za Tomasiakiem na igrzyskach olimpijskich - czytamy.

25-latek żartobliwie odpowiedział na wpis, a ten już niesie się po całym internecie. - Dzięki Bogu - odparł.

W niedzielę Tomasiak został po raz pierwszy mistrzem Polski, a teraz przed nim mistrzostwa świata juniorów w Lillehammer. Najbliższe zmagania Pucharu Świata odbędą się w ten weekend w Bad Mitterndorf. 19-latka tam jednak zabraknie.

Kacper Tomasiak Matthias Schrader/Associated Press/East News East News

Kacper Tomasiak Foto Olimpik AFP

Kristoffer Eriksen Sundal Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

