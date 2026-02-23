Polacy straszą Tomasiakiem, Norweg już wypalił. Naprawdę odpowiedział

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Powoli ucichają emocje związane z zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Dla Polski absolutnym bohaterem okazał się Kacper Tomasiak, który wywalczył aż trzy medale. Biorąc pod uwagę jego wiek i stosunkowo małe doświadczenie na najwyższym poziomie kibice już wróżą mu kolejne medale. Na jeden wpis w zaskakujący sposób odpisał Kristoffer Eriksen Sundal, czyli znakomity norweski skoczek.

Sportowiec w białym kombinezonie i czerwonej czapce, z medalem na szyi oraz nartami w ręce, uśmiecha się i macha do publiczności podczas zawodów narciarskich. Na kurtce widoczne godło Polski.
Kacper TomasiakIwańczukEast News

Niezwykły sezon notuje właśnie Kacper Tomasiak. 19-latek wraz z początkiem aktualnej kampanii zadebiutował w Pucharze Świata i pierwszy raz w karierze zdobył pucharowe punkty. Z czasem dość niespodziewanie został liderem polskiej kadry i regularnie walczył z czołówką o wysokie lokaty.

W końcu nadeszła najważniejsza impreza całego sezonu, czyli igrzyska olimpijskie, a tam Tomasiak prawdziwie odpalił. Nasz reprezentant zdobył srebrny i brązowy medal w zmaganiach indywidualnych, a do tego dołożył wspólnie z Pawłem Wąskiem tytuł wicemistrzów olimpijskich w zmaganiach duetów.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak i Adam Małysz
Skoki Narciarskie

Małysz ogłasza o Kacprze Tomasiaku. Takie wieści tuż po mistrzostwie Polski

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    W mediach społecznościowych tuż po zakończeniu zmagań skoczków we Włoszech zaczęło pojawiać się sporo wpisów dotyczących właśnie naszego reprezentanta. Wiele z nich wskazywało na wiek zawodnika i fakt, że ten dopiero zadebiutował na igrzyskach olimpijskich.

    Z tego względu spodziewa się, że ten jeszcze niejednokrotnie stanie na podium imprezy czterolecia. W całym zamieszaniu nie zabrakło również... Kristoffera Eriksena Sundala. W końcu Norweg w zmaganiach indywidualnych dwukrotnie po pierwszej serii był przed naszym zawodnikiem i w każdym przypadku kończył za nim, bez medalu.

    Sundal nagle odpowiedział. Szokujący wpis

    25-latek został umieszczony za fotografii jednego z postów, gdy jest w pełni uśmiechnięty z olimpijskim brązem za konkurs duetów. Do tego dodano następujący podpis.

    Zobacz również:

    Eliza Rucka-Michałek
    Polacy

    Polka zachwyciła na igrzyskach i sporo za to zarobi. Tyle otrzyma od państwa

    Amanda Gawron
    Amanda Gawron

      - Kiedy dociera do ciebie, że przez cztery lata nie będziesz musiał skakać za Tomasiakiem na igrzyskach olimpijskich - czytamy.

      25-latek żartobliwie odpowiedział na wpis, a ten już niesie się po całym internecie. - Dzięki Bogu - odparł.

      W niedzielę Tomasiak został po raz pierwszy mistrzem Polski, a teraz przed nim mistrzostwa świata juniorów w Lillehammer. Najbliższe zmagania Pucharu Świata odbędą się w ten weekend w Bad Mitterndorf. 19-latka tam jednak zabraknie.

      Zobacz również:

      Nicole Konderla
      Skoki Narciarskie

      Łzy w polskiej rodzinie skoków, oficjalnie zawiesza karierę. PZN potwierdza

      Katarzyna Pociecha
      Katarzyna Pociecha
      Skoczek narciarski w białym kombinezonie i złotym kasku ląduje na nartach podczas zawodów olimpijskich, w tle śnieżne podłoże i kilkuosobowy tłum niewyraźnych postaci.
      Kacper TomasiakMatthias Schrader/Associated Press/East NewsEast News
      Młody mężczyzna o krótkich brązowych włosach, ubrany w sportową kurtkę z białymi i szarymi elementami oraz czerwoną podszewką, patrzy przed siebie z neutralnym wyrazem twarzy. W tle białe, jednolite tło.
      Kacper TomasiakFoto OlimpikAFP
      Kristoffer Eriksen Sundal
      Kristoffer Eriksen SundalMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Krzysztof Rawa: Gdyby nie te medale, to nie chciałbym być w skórze Adama Małysza ani PZN-u. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja