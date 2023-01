Polacy stracili duży atut w Zakopanem? Skoczkowie wyjaśniają

"Pszczółka Maja" przed skokiem Dawida. "To taka dedykacja". WIDEO

Polscy skoczkowie stracili atut?

Zazwyczaj na tej skoczni nasi zawodnicy często trenowali. Teraz od roku - aż do czwartku - nie oddali żadnej próby na Wielkiej Krokwi .

- Na tej skoczni nie trenowałem chyba nawet dłużej niż rok. Myślę jednak, że atut własnej skoczni tworzą głównie kibice i atmosfera. Adrenalina, jaka dzięki temu napędza nas do działania, na pewno nie pozwoli nam stracić tego atutu. Poza tym mamy przewagę, bo trenowaliśmy w czwartek, a inni nie - mówił Dawid Kubacki , który był najlepszy z Polaków w piątek, zajmując drugie miejsce w kwalifikacjach .

- To wciąż jest nasza polska skocznia, ale rzeczywiście od roku na niej nie skakaliśmy. Nie mieliśmy zatem przewagi nad innymi drużynami - dodał Paweł Wąsek .

- Dużo pomógł nam trening w czwartek. Mogłem sobie oskakać ten obiekt po prawie rocznej przerwie. Przez to, że skocznia tak długo nie była czynna, to straciliśmy nasz atut. Zazwyczaj zawsze było trochę treningów na tej skoczni i dzięki temu była przez nas oskakana. Tym razem skończyło się na jednym treningu tej zimy. Dla tak młodego zawodnika jak ja, to na pewno nie jest dobre - tłumaczył 19-latek.