Polacy postawili "płoty" w MŚ w lotach. Trener Maciej Maciusiak nie gryzł się w język
Kompromitacja. Tak tylko można nazwać start Polaków w konkursie drużynowym mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Biało-Czerwoni wprawdzie awansowali do serii finałowej, ale zajęli ósme miejsce, tracąc do siódmych Szwajcarów aż 148,4 pkt. Po takim występie Maciej Maciusiak, trener naszej kadry, nie gryzł się w język.
Już przed konkursem drużynowym w mistrzostwach świata w lotach narciarskich było jasne, że Polacy będą się bronić przed blamażem, bo tym z pewnością byłby brak awansu do serii finałowej.
Blamażu nie było, ale kompromitacja już tak. Biało-Czerwoni zajęli ósme miejsce, tracąc do siódmych Szwajcarów aż 148,4 pkt. Wyprzedzili nas też Słoweńcy, którzy mieli o jeden skok mniej, bo do startu nie został dopuszczony Domen Prevc.
Żal było patrzeć na Polaków. Maciej Maciusiak: konkurs był fatalny dla nas
Aż trudno uwierzyć, ale Polacy mieli duże problemy z tym, by dolecieć do 180. metra, podczas gdy punkt K to 200 m. Ten przekroczył tylko dwukrotnie Piotr Żyła, który dwa razy skoczył 204 m. Kamil Stoch lądował na 181. i 180. metrze. Dawid Kubacki w żadnej ze swoich prób nie przekroczył 170 metrów, a Aleksander Zniszczoł w serii finałowej uzyskał... 138 m. Żal było patrzeć na popisy Polaków.
Trudno wyciągnąć jakieś pozytywy z tego konkursu. Był po prostu fatalny dla nas. Musimy się pozbierać. Inaczej wyobrażaliśmy sobie ten sezon. Zajęliśmy ósme miejsce, ale nie nawiązaliśmy walki praktycznie z nikim. Bardzo duża strata do rywali. To był - nawet nie wiem, jak to nazwać - taki bezpłciowy konkurs dla nas. Zawodnicy starali się. Była dobra sobotnia aktywacja, ale na skoczni do lotów nie poradziliśmy sobie z tym wszystkim
Szkoleniowiec naszej kadry już po czwartkowych seriach treningowych wiedział, że w Oberstdorfie Polaków będą czekać ciężary.
- Cały czas jest w nas wiara, ale widzimy, jak duże braki mamy w locie. Wszystkich właściwie - poza Piotrkiem - stawia w powietrzu. Lecą "płotem" bez prędkości. Nie ma szans na to, by tak skacząc walczyć o wysokie lokaty - tłumaczył trener.
Konkurs drużynowy wygrała niespodziewanie Japonia przed Austrią i Norwegią.
