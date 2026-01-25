Polacy postawili "płoty" w MŚ w lotach. Trener Maciej Maciusiak nie gryzł się w język

Już przed konkursem drużynowym w mistrzostwach świata w lotach narciarskich było jasne, że Polacy będą się bronić przed blamażem, bo tym z pewnością byłby brak awansu do serii finałowej.

Blamażu nie było, ale kompromitacja już tak. Biało-Czerwoni zajęli ósme miejsce, tracąc do siódmych Szwajcarów aż 148,4 pkt. Wyprzedzili nas też Słoweńcy, którzy mieli o jeden skok mniej, bo do startu nie został dopuszczony Domen Prevc.

Żal było patrzeć na Polaków. Maciej Maciusiak: konkurs był fatalny dla nas

Aż trudno uwierzyć, ale Polacy mieli duże problemy z tym, by dolecieć do 180. metra, podczas gdy punkt K to 200 m. Ten przekroczył tylko dwukrotnie Piotr Żyła, który dwa razy skoczył 204 m. Kamil Stoch lądował na 181. i 180. metrze. Dawid Kubacki w żadnej ze swoich prób nie przekroczył 170 metrów, a Aleksander Zniszczoł w serii finałowej uzyskał... 138 m. Żal było patrzeć na popisy Polaków.

Trudno wyciągnąć jakieś pozytywy z tego konkursu. Był po prostu fatalny dla nas. Musimy się pozbierać. Inaczej wyobrażaliśmy sobie ten sezon. Zajęliśmy ósme miejsce, ale nie nawiązaliśmy walki praktycznie z nikim. Bardzo duża strata do rywali. To był - nawet nie wiem, jak to nazwać - taki bezpłciowy konkurs dla nas. Zawodnicy starali się. Była dobra sobotnia aktywacja, ale na skoczni do lotów nie poradziliśmy sobie z tym wszystkim

Szkoleniowiec naszej kadry już po czwartkowych seriach treningowych wiedział, że w Oberstdorfie Polaków będą czekać ciężary.

- Cały czas jest w nas wiara, ale widzimy, jak duże braki mamy w locie. Wszystkich właściwie - poza Piotrkiem - stawia w powietrzu. Lecą "płotem" bez prędkości. Nie ma szans na to, by tak skacząc walczyć o wysokie lokaty - tłumaczył trener.

Konkurs drużynowy wygrała niespodziewanie Japonia przed Austrią i Norwegią.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

