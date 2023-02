Polska reprezentacja udała się do Stanów Zjednoczonych bez Kamila Stocha, który decyzją sztabu pozostał w kraju, by przygotowywać się do nadchodzących mistrzostw świata w Planicy. W kadrze znalazł się z kolei Jan Habdas, który w ostatnim czasie ma sporo powodów do radości. Najświeższe to oczywiście medale mistrzostw świata juniorów, gdzie 19-latek wywalczył brąz indywidualnie i srebro w rywalizacji drużynowej.