Polacy pokazali moc! Osłabiona kadra znów na podium

Skoki narciarskie: Katastrofalny skok Prevca, kłopoty Norwegów

Na starcie zobaczyliśmy dziesięć drużyn. Pierwszym z "Biało-Czerwonych" był Żyła, który w swojej pierwszej próbie osiągnął 119 metrów, co dało naszej drużynie czwartą lokatę po pierwszej kolejce. I choć kolejny w naszym zespole Paweł Wąsek wylądował cztery metry bliżej, to jednak katastrofalną próbę, na odległość 95 metrów, zaliczył Domen Prevc i wskoczyliśmy na trzecią lokatę . Ogromne problemy mieli również Norwegowie. Daniel Andre Tante skoczył 101 metrów i wraz z kolegami zajmowali dopiero ósmą pozycję na półmetku pierwszej serii.

Bardzo dobrze spisał się Aleksander Zniszczoł, który osiągnął 123 metry. Jednak chwilę później Timi Zajc skoczył aż jedenaście metrów dalej i sporo odrobił do naszej drużyny! Mimo to Polacy pozostali na trzecie pozycji, choć nasza strata do prowadzących Austriaków wynosiła już 22,9 punktu.