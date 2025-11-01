Polacy nie wytrzymali po słowach Niemca. Wróciły wspomnienia, od razu to wypomnieli

Karl Geiger na temat kontroli nie powinien wypowiadać się z jasnego powodu. To właśnie on był na cenzurowanym przed tym, gdy na gorącym uczynku złapano Norwegów. Tuż po konkursie na normalnej skoczni w internecie pojawiło się zdjęcie przedstawiające sportowca siedzącego na belce startowej w zbyt szerokim kombinezonie. Od razu zaczęto go porównywać między innymi do śpiwora. Spore zamieszanie zrobili wówczas Polacy, którzy ochoczo podawali obrazek dalej w mediach społecznościowych. Na tym się zresztą nie skończyło, bo dociekliwi byli także dziennikarze.

Sam zawodnik z kolei nie rozumiał zamieszania wokół jego osoby. "Powiem tak: za każdym razem, gdy byłem na kontroli, weryfikacja była pozytywna. Niech się zajmą sobą. Są zdjęcia wszystkich kombinezonów, na których to widać. Nie mam nic więcej do powiedzenia" - mówił dla Dagbladet. "Cóż, miałem kontrolę i ją przeszedłem. Wszystko w porządku" - przyznał z kolei Jakubowi Balcerskiemu ze "sport.pl". Okazało się, że żurnalista został okłamany, ponieważ sportowcowi nikt nie sprawdził kombinezonu, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Karl Geiger wprost o kontrolach kombinezonów. Szybko mu się dostało

Kilka dni później zamieszanie ucichło ze względu na Norwegów i ich skandal, o którym głośno jest w zasadzie do dziś. Sprawę komentują dosłownie wszyscy, w tym nawet sam Karl Geiger. Krótko porozmawiał on z niemieckim oddziałem Eurosportu, zaskakując przede wszystkim Polaków swoją wypowiedzią. "Musimy jednak wyciągnąć wnioski z ubiegłego roku, ponieważ to nie może się powtórzyć. Możliwość oszustw musi zostać wyeliminowana za wszelką cenę. Potrzebujemy pewności, że wszyscy sportowcy mają takie same szanse" - wyznał.

Słowa te dotarły już do kraju nad Wisłą. Nad skoczkiem nie miał zamiaru litować się Michał Chmielewski. Dziennikarz TVP Sport wrócił do słynnego zdjęcia z Trondheim, cytując też słowa gwiazdora. "Fikołek roku" - podsumował krótko. "I kto to mówi" - dodał inny niepocieszony kibic, który przeczytał wypowiedź Niemca. Jak widać, Polacy mają naprawdę dobrą pamięć.

Rozwiń

Kulisy skandalu na MŚ w skokach narciarskich. To nie koniec konsekwencji dla Norwegów? „Działy się rzeczy straszne”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Karl Geiger JONATHAN NACKSTRAND AFP

Karl Geiger HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance AFP

Karl Geiger AFP