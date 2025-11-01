Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy nie wytrzymali po słowach Niemca. Wróciły wspomnienia, od razu to wypomnieli

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Upiekło się norweskim skoczkom po tym, gdy wywołali skandal podczas mistrzostw świata w Trondheim. Zbliżający się Puchar Świata Skandynawowie rozpoczną w najmocniejszym składzie, co nie podoba się wielu osobom ze środowiska. Sprawę kontroli dość niespodziewanie postanowił skomentować Karl Geiger. Niemiec podpadł tym przede wszystkim Polakom, którzy pamiętają wydarzenia z ostatniego globalnego czempionatu. Znów zrobiło się głośno o słynnym zdjęciu z naszym zachodnim sąsiadem w roli głównej.

Karl Geiger był przez moment w centrum afery podczas mistrzostw świata w Trondheim
Karl Geiger był przez moment w centrum afery podczas mistrzostw świata w TrondheimHENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance / x.com/chmiielewskiAFP

Karl Geiger na temat kontroli nie powinien wypowiadać się z jasnego powodu. To właśnie on był na cenzurowanym przed tym, gdy na gorącym uczynku złapano Norwegów. Tuż po konkursie na normalnej skoczni w internecie pojawiło się zdjęcie przedstawiające sportowca siedzącego na belce startowej w zbyt szerokim kombinezonie. Od razu zaczęto go porównywać między innymi do śpiwora. Spore zamieszanie zrobili wówczas Polacy, którzy ochoczo podawali obrazek dalej w mediach społecznościowych. Na tym się zresztą nie skończyło, bo dociekliwi byli także dziennikarze.

Sam zawodnik z kolei nie rozumiał zamieszania wokół jego osoby. "Powiem tak: za każdym razem, gdy byłem na kontroli, weryfikacja była pozytywna. Niech się zajmą sobą. Są zdjęcia wszystkich kombinezonów, na których to widać. Nie mam nic więcej do powiedzenia" - mówił dla Dagbladet. "Cóż, miałem kontrolę i ją przeszedłem. Wszystko w porządku" - przyznał z kolei Jakubowi Balcerskiemu ze "sport.pl". Okazało się, że żurnalista został okłamany, ponieważ sportowcowi nikt nie sprawdził kombinezonu, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Karl Geiger wprost o kontrolach kombinezonów. Szybko mu się dostało

Kilka dni później zamieszanie ucichło ze względu na Norwegów i ich skandal, o którym głośno jest w zasadzie do dziś. Sprawę komentują dosłownie wszyscy, w tym nawet sam Karl Geiger. Krótko porozmawiał on z niemieckim oddziałem Eurosportu, zaskakując przede wszystkim Polaków swoją wypowiedzią. "Musimy jednak wyciągnąć wnioski z ubiegłego roku, ponieważ to nie może się powtórzyć. Możliwość oszustw musi zostać wyeliminowana za wszelką cenę. Potrzebujemy pewności, że wszyscy sportowcy mają takie same szanse" - wyznał.

Słowa te dotarły już do kraju nad Wisłą. Nad skoczkiem nie miał zamiaru litować się Michał Chmielewski. Dziennikarz TVP Sport wrócił do słynnego zdjęcia z Trondheim, cytując też słowa gwiazdora. "Fikołek roku" - podsumował krótko. "I kto to mówi" - dodał inny niepocieszony kibic, który przeczytał wypowiedź Niemca. Jak widać, Polacy mają naprawdę dobrą pamięć.

Kulisy skandalu na MŚ w skokach narciarskich. To nie koniec konsekwencji dla Norwegów? „Działy się rzeczy straszne”. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zobacz również:

Thomas Thurnbichler
Skoki Narciarskie

Niemcy pilnie donoszą o Thurnbichlerze. Konflikt, a teraz wielki powrót? Jest na liście

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Karl Geiger
Karl GeigerJONATHAN NACKSTRANDAFP
Karl Geiger
Karl GeigerHENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-AllianceAFP
Karl Geiger
Karl GeigerAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja