Polacy na cenzurowanym w FIS. Nasz skoczek zdradził kulisy dyskwalifikacji

Kacper Juroszek po długiej przerwie wrócił do Pucharu Świata. Od razu otrzymał bolesny cios

W Ruce "DSQ" pojawiło się przy nazwisku Jakuba Wolnego . W Wiśle , w kwalifikacjach, to samo spotkało Kacpra Juroszka .

~ kajał się 23-latek, na którego błysk ciągle czekamy, bo wielu fachowców uważa go za jeden z wielkich talentów w polskich skokach.

To był pomiar zmienny. Sprawdzaliśmy kombinezon przed zawodami, a jak wiadomo, przy okazji konkursów ciało się zmienia i niestety tak wyszło

Skoczkowie mają swoje kombinezony na tak zwanym limicie. Są one zatem tak przygotowane, że każde odchylenie obwodu ciała, powoduje, że można przeholować.

23-latek walczył o miejsce w składzie kadry już na inaugurację PŚ, ale tam przegrał rywalizację z Kamilem Stochem i Maciejem Kotem. Potem pojechał na treningi do Eisenerz i teraz w Wiśle pierwszy raz pokazał się w gronie najlepszych skoczków świata. Dla niego to pierwsze skoki w PŚ od blisko dwóch lat. Ostatni raz był w kadrze na zawody tej rangi w lutym 2023 roku. W Rasnovie zajął wówczas 14. miejsce. I to jest jego jedyne miejsce w "30" w PŚ.