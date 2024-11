Polacy coraz lepsi, walczyli z wiatrem. Horngacher zachwycony wynikami

Konkurs w Lillehammer. Polacy robili, co mogli

Dawid Kubacki poprawił się względem kwalifikacji i skoczył 123 metry, co niemal dało kwalifikację - przez gorszy skok Kamila Stocha jego kolega z drużyny znalazł się na pierwszym miejscu listy oczekujących na awans. Wyglądało na to, że w tym konkursie weterani błyszczeć nie będą. Aleksander Zniszczoł skoczył 121,5 metra i zyskał bardzo dużą rekompensatę za wiatr, która pozwoliła mu zakwalifikować się z marszu do drugiej serii.