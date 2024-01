Polacy bliscy powrotu na szczyt? Słowa legendy dają nadzieję

Po Turnieju Czterech Skoczni nie da się nie zauważyć poprawy w kadrze polskich skoczków. Panowie znakomicie spisali się szczególnie podczas zawodów w Bischofshofen, kiedy to aż pięciu z nich awansowało do drugiej serii. Zdaniem Wojciecha Fortuny, nasi reprezentanci będą w stanie wkrótce powalczyć jeszcze o miejsca na podium. Mistrz olimpijski ma nadzieję, że stanie się to podczas PolSKIego Turnieju.