Polscy skoczkowie nie zaliczą bieżącego sezonu do udanych - od początku cyklu stanowią jedynie tło dla światowej czołówki, co rodzi pytania o przyszłość Thomasa Thurnbichlera na stanowisku trenera kadry. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii rozwiał Rafał Kot, który zasiada w zarządzie Polskiego Związku Narciarskiego. Jak zdradził w rozmowie z nowiny24.pl, członkowie PZN są zgodni co do tego, czy Austriak powinien zachować posadę.