Polacy bali się zadać tego pytania. Dawid Kubacki wprost o dramacie żony

Obecny sezon dla całej naszej reprezentacji jest daleki od udanego. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera cały czas szukają formy, która pozwalałaby im chociaż plasować się w czołowej "10" zawodów Pucharu Świata, nie mówiąc nawet o nawiązaniu do wyników z poprzedniego roku, kiedy regularnie stawali na podium. W tym gronie jest również Kubacki.

Niewykluczone, że na dyspozycję skoczka z Szaflar wpływ miały infekcje, z jakimi borykał się całkiem niedawno. Także zeszłoroczne poważne problemy zdrowotne jego żony mogły zostawić jakiś ślad. Choć dziś z Martą Kubacką jest w porządku, funkcjonuje w miarę normalnie, opiekuje się dziećmi, to takie skrajne przeżycia naznaczają psychikę rodziny na całe życie. Jego historia przez kilka tygodni elektryzowała kibiców w całym kraju. Wszystko zakończyło się powrotem jego żony do zdrowia, ale tylko oni wiedzą, jak dużo ich to kosztowało.

Kubacki w szczerym wywiadzie ze Sport.pl odpowiedział na pytania, których do tej pory nieco obawiano się zadać.

Dawid Kubacki po drużynówce w Zakopanem / PZN / PZN

Zagrożenie było realne. To mógł być koniec kariery Polaka

Kiedy Dawid Kubacki przerwał rywalizację w Pucharze Świata, początkowo nie było wiadomo, skąd taka decyzja. Bardzo szybko jednak okazało się, że chodzi o zdrowie jego żony Marty, która miała nagłe problemy z sercem i trafiła do szpitala. Polski skoczek w niedawne rozmowie z norweskimi mediami przyznał, że sytuacja była dramatyczna.

Na szczęście stan zdrowia Marty Kubackiej jest już na tyle dobry, że może opiekować się domem, dziećmi, prowadzić w miarę normalne życie. Dlatego skoczek mógł wrócić do treningów i rywalizacji w Pucharze Świata, co wcale nie było oczywiste. Jak przyznał, bardzo docenia to, że ponownie jest na skoczni, bo robi to, co kocha, a wcale nie musiało tak być.

Wiadomo, że po tej trudnej sytuacji człowiek inaczej na wszystko patrzy. Dlatego doceniam to, że w ogóle mogę skakać. Cieszę się, że latem mogłem wznowić treningi i naprawdę się cieszę za każdym razem, kiedy mogę iść skakać, trenować, zmęczyć się fizycznie, bo ja to kocham. Jestem wdzięczny, że to ciągle mam. Bo wiem, że mógłbym już nie mieć. Bo sytuacja mogła wyglądać zupełnie inaczej - tak, że musiałbym ze sportu zrezygnować. Zagrożenie było duże, dlatego dziś inaczej do wszystkiego podchodzę i cieszę się każdą chwilą. Nawet jak nie idzie, a przecież nam w tym sezonie nie idzie od samego początku ~ tłumaczył Kubacki w rozmowie ze Sport.pl.

Polscy dziennikarze bali się o to pytać. Kubacki mówi wprost

W takich chwilach mocno do człowieka dociera, jak kruche jest życie. Nikomu takich chwil nie życzę ~ mówi szczerze Kubacki.

W pewnym momencie dziennikarze z Polski obawiali się pytać go o zdrowie żony. Bali się przekroczenia pewnej granicy. Stąd pierwszy, naprawdę szczery wywiad Kubackiego ukazał się w norweskich mediach. Sam skoczek przyznaje, że mimo wszystko ważne jest opowiedzenie tej historii, bo wada serca Marty Kubackiej jest dość rzadka i rodziny, które też muszą się z tym zmagać, będą miały nieco łatwiej.

"To jest przekaz, który warto, żeby trafił do innych osób z podobnym schorzeniem do tego Marty. I do rodzin tych ludzi. Ja nie wiem, ilu ludzi na świecie ma podobne do Marty dolegliwości, ale wiem, że to jest bardzo podstępne" - przekazał Dawid Kubacki w rozmowie ze Sport.pl.

Dawid Kubacki / Andrzej Iwańczuk / Reporter

Marta i Dawid Kubaccy / Marek Dybas / Reporter