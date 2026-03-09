Pokonali Tomasiaka i Stocha. Ale to koniec. Przykry finał alkoholowego wyskoku

Fińska kadra skoczków narciarskich na dobre zamyka kolejny rozdział najnowszej historii. Jak informuje telewizja YLE, z posadą pierwszego trenera żegna się po sezonie Słoweniec Igor Medved. To pokłosie afery alkoholowej, jaka wybuchła w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo. Oficjalny komunikat w tej sprawie spodziewany jest we wtorek. Do przewrotu dochodzi akurat teraz, gdy Suomi stanęli na pucharowym podium po 12 latach wyczekiwania, dystansując m.in. polskich medalistów IO - Kamila Stocha i Kacpra Tomasiaka.

Niko Kytosaho w żółtym kasku i kombinezonie sportowym leci na nartach nad skocznią, w tle ciemne drzewa.
Niko KytosahoFoto OlimpikAFP

W minioną niedzielę Finowie emocjonowaliśmy się zawodami PŚ w Lahti. W rywalizacji duetów niespodziewanie trzecie miejsce zajęli gospodarze. To efekt dobrych skoków Niko Kytosaho i Antiego Aalto.

Suomi wyprzedzili m.in. Kamila Stocha i Kacpra Tomasiaka, którzy w kolekcji mają w sumie aż siedem medali olimpijskich. W treningu uzyskali czwarty wynik. Zawody zakończyli ostatecznie na siódmej lokacie.

Dla Finów było to pierwsze pucharowej podium od 2014 roku. Odebrano to jako pierwszy krok do wyjścia z wieloletniej zapaści. Atmosfera w kadrze daleka jest jednak od sielankowej.

Igor Medved żegna się z fińską kadrą. Słoweniec płaci posadą za aferę alkoholową z Predazzo

W poniedziałek fińska telewizja YLE poinformowała, że po zakończeniu obecnego sezonu funkcję pierwszego trenera narodowej kadry przestanie pełnić Igor Medved. Oficjalny komunikat w tej sprawie spodziewany jest we wtorek. Decyzja jest nieodwołalna.

Słowenie pracował z fińskimi skoczkami od 2024 roku. Jego umowa przewidywała dwuletnią prolongatę. Klauzula nie zostanie aktywowana. Powód takiego stanu rzeczy jest tylko jeden.

To pokłosie afery alkoholowej z ubiegłego miesiąca, której Medved był głównym bohaterem. W trakcie igrzysk olimpijskich szkoleniowiec miał wziąć udział w imprezie zorganizowanej przez ekipę Słowenii. Celebrowano złoty medal zdobyty w konkursie drużyn mieszanych.

    Dziennikarze "Iltalehti" przeprowadzili w tej sprawie własne dochodzenie. Ich zdaniem Medved mógł pozostawać pod wpływem alkoholu nawet przez kilka dni, a w stanie upojenia był już przed wspomnianym konkursem. Ostatecznie został wydalony z wioski olimpijskiej, czego domagali się jego podopieczni.

    "Popełniłem błąd i jest mi bardzo przykro. Chcę przeprosić całą fińską reprezentację, zawodników, a także kibiców. Życzę drużynie spokoju i skupienia na igrzyskach olimpijskich" - przekazał w oświadczeniu słoweński trener.

    Nie pojawił się na zawodach PŚ w Bad Mitterndorf ani w Lahti. Komunikat fińskiej telewizji dotarł do niego w dniu 45. urodzin. Pracy poszuka teraz najprawdopodobniej w ojczyźnie.

    Fińską kadrę prowadzi tymczasowo Lasse Moilanen.

      Grupa mężczyzn w sportowych kurtkach i czapkach z logo sponsora, stojących na podwyższeniu; jeden z nich trzyma w górze czarno-zieloną flagę, drugi korzysta z radiotelefonu, a trzeci robi zdjęcia aparatem fotograficznym.
      Słoweniec Igor Medved (z chorągiewką) pracy poszuka teraz zapewne ponownie w ojczyźnieEXPA/ Sportida/ Morgan KristanNewspix.pl
      Skoczek narciarski w żółtym kasku z flagą Finlandii, ubrany w kombinezon sportowy i gogle, trzyma narty na ramieniu, skoncentrowany przed skokiem.
      Niko KytosahoMarcin GolbaAFP
      Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie leci nad zielonym tłem drzew, dynamicznie pochylony do przodu z szeroko rozstawionymi nartami, na kasku i stroju widoczne logotypy sponsorów.
      Anti AaltoFoto OlimpikAFP
      Bartosz Pisarek: To nasz pierwszy męski medal w historii startów w MŚ w wielobojachPolsat Sport

