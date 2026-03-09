Pokonali Tomasiaka i Stocha. Ale to koniec. Przykry finał alkoholowego wyskoku

W minioną niedzielę Finowie emocjonowaliśmy się zawodami PŚ w Lahti. W rywalizacji duetów niespodziewanie trzecie miejsce zajęli gospodarze. To efekt dobrych skoków Niko Kytosaho i Antiego Aalto.

Suomi wyprzedzili m.in. Kamila Stocha i Kacpra Tomasiaka, którzy w kolekcji mają w sumie aż siedem medali olimpijskich. W treningu uzyskali czwarty wynik. Zawody zakończyli ostatecznie na siódmej lokacie.

Dla Finów było to pierwsze pucharowej podium od 2014 roku. Odebrano to jako pierwszy krok do wyjścia z wieloletniej zapaści. Atmosfera w kadrze daleka jest jednak od sielankowej.

Igor Medved żegna się z fińską kadrą. Słoweniec płaci posadą za aferę alkoholową z Predazzo

W poniedziałek fińska telewizja YLE poinformowała, że po zakończeniu obecnego sezonu funkcję pierwszego trenera narodowej kadry przestanie pełnić Igor Medved. Oficjalny komunikat w tej sprawie spodziewany jest we wtorek. Decyzja jest nieodwołalna.

Słowenie pracował z fińskimi skoczkami od 2024 roku. Jego umowa przewidywała dwuletnią prolongatę. Klauzula nie zostanie aktywowana. Powód takiego stanu rzeczy jest tylko jeden.

To pokłosie afery alkoholowej z ubiegłego miesiąca, której Medved był głównym bohaterem. W trakcie igrzysk olimpijskich szkoleniowiec miał wziąć udział w imprezie zorganizowanej przez ekipę Słowenii. Celebrowano złoty medal zdobyty w konkursie drużyn mieszanych.

Dziennikarze "Iltalehti" przeprowadzili w tej sprawie własne dochodzenie. Ich zdaniem Medved mógł pozostawać pod wpływem alkoholu nawet przez kilka dni, a w stanie upojenia był już przed wspomnianym konkursem. Ostatecznie został wydalony z wioski olimpijskiej, czego domagali się jego podopieczni.

"Popełniłem błąd i jest mi bardzo przykro. Chcę przeprosić całą fińską reprezentację, zawodników, a także kibiców. Życzę drużynie spokoju i skupienia na igrzyskach olimpijskich" - przekazał w oświadczeniu słoweński trener.

Nie pojawił się na zawodach PŚ w Bad Mitterndorf ani w Lahti. Komunikat fińskiej telewizji dotarł do niego w dniu 45. urodzin. Pracy poszuka teraz najprawdopodobniej w ojczyźnie.

Fińską kadrę prowadzi tymczasowo Lasse Moilanen.

Słoweniec Igor Medved (z chorągiewką) pracy poszuka teraz zapewne ponownie w ojczyźnie EXPA/ Sportida/ Morgan Kristan Newspix.pl

Niko Kytosaho Marcin Golba AFP

Anti Aalto Foto Olimpik AFP

