Pokonał Tomasiaka i wypalił o Norwegu. Jest odpowiedź, zamieszanie trwa

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Skoczkowie narciarscy szykują się powoli do olimpijskich konkursów na dużym obiekcie w Predazzo. Nie oznacza to jednak, że w Italii panuje spokój. Spore zamieszanie zrobiło się choćby po poniedziałkowych zawodach, które ze srebrem zakończył Kacper Tomasiak. Polak uznał wyższość tylko Philippa Raimunda. Niemiec jeszcze tego samego dnia szczerze wyznał na temat Mariusa Lindvika, potwierdzając iż nie są już bliskimi przyjaciółmi. Odpowiedź ze strony Norwega przyszła natychmiastowo.

Sportowiec w kasku i kombinezonie narciarskim podczas zawodów, w tle zbliżenie tego samego zawodnika na dodatkowym ujęciu z nartami na ramieniu.
Philipp Raimund wypowiedział się o końcu przyjaźni z Mariusem Lindvikiem. Norweg szybko mu odpowiedziałDANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W kraju nad Wisłą wciąż panuje spora radość związana z wywalczeniem wicemistrzostwa olimpijskiego przez Kacpra Tomasiaka. Cieszą się także Niemcy, ponieważ równie sporą niespodziankę sprawił Philipp Raimund. Obywatel naszych zachodnich sąsiadów po złoto sięgnął zasłużenie, ponieważ prowadził po pierwszej serii, a następnie nie dał strącić się ze szczytu. O sukcesie 25-latka żywiołowo dyskutuje się także w… Norwegii. Wszystko za sprawą słów, jakie padły na konferencji prasowej.

Dość niespodziewanie triumfator konkursu na normalnym obiekcie wypowiedział się na temat swoich relacji z Mariusem Lindvikiem. Obu skoczków w przeszłości łączyła przyjaźń, lecz wszystko zmieniło się po zeszłorocznych mistrzostwach świata, gdy Skandynaw stał się jednym z negatywnych bohaterów afery kombinezonowej. "Graliśmy razem w gry wideo. Uważałem go za przyjaciela. Po sytuacji w Trondheim czułem się trochę tak, jakbym został zdradzony, jakby napluł mi w twarz" - przyznał Niemiec bez ogródek.

Lindvik odpowiedział Raimundowi. Czuć żal, już nie są przyjaciółmi

Wspomniane słowa błyskawicznie dotarły do Norwegów. Dowiedział się o nich także Marius Lindvik. 27-latek nie wahał się nad szybką odpowiedzią. "Byliśmy bliskimi przyjaciółmi, graliśmy razem w gry wideo, ale po zeszłym roku trochę za dużo mówił w mediach i nie chciałem już być aż tak bliskim przyjacielem. Ale wciąż nie jest za późno" - wyznał, cytowany przez "skijumping.pl". "Oczywiście to smutne. Trudno być dobrym przyjacielem, kiedy on nie mówi o tobie dobrych rzeczy w mediach" - dodał, nie kryjąc żalu.

Sukces Tomasiaka, a tu taki ruch Kubackiego. Oddał medal. Sam ogłasza

Smutek u Skandynawa musi być podwójny, bo w poniedziałkowy wieczór zaliczył on dodatkowo nieudany konkurs. Na więcej podopieczny Rune Velty liczy w zmaganiach na dużym obiekcie. Tekstowe relacje z treningów oraz konkursów w Interia Sport.

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Michał Wiśniewski
Sportowe życie

Najpierw rozstanie, a teraz takie wieści od Wiśniewskiego. Sam potwierdził

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Sportowiec w hełmie i kombinezonie z niemiecką flagą oraz olimpijskimi pierścieniami przygotowuje się do startu, skoncentrowany, trzyma pasek kasku i patrzy w bok.
Philipp RaimundDANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / THOMAS KIENZLE / AFPDPA
Zawodnik w złotym kasku i goglach podczas lądowania w skokach narciarskich na śniegu, ubrany w kombinezon sportowy z logo olimpijskim, wyrażający silne emocje.
Philipp RaimundEPA/FILIP SINGERPAP
Młody mężczyzna w czarnej kurtce i kasku narciarskim trzyma różowe narty na ramieniu, idąc przez zaśnieżony teren, w tle widoczne rozmyte drzewa.
Marius LindvikMarcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Domenic Aquilina / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja