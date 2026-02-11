Pokonał Tomasiaka i wypalił o Norwegu. Jest odpowiedź, zamieszanie trwa

W kraju nad Wisłą wciąż panuje spora radość związana z wywalczeniem wicemistrzostwa olimpijskiego przez Kacpra Tomasiaka. Cieszą się także Niemcy, ponieważ równie sporą niespodziankę sprawił Philipp Raimund. Obywatel naszych zachodnich sąsiadów po złoto sięgnął zasłużenie, ponieważ prowadził po pierwszej serii, a następnie nie dał strącić się ze szczytu. O sukcesie 25-latka żywiołowo dyskutuje się także w… Norwegii. Wszystko za sprawą słów, jakie padły na konferencji prasowej.

Dość niespodziewanie triumfator konkursu na normalnym obiekcie wypowiedział się na temat swoich relacji z Mariusem Lindvikiem. Obu skoczków w przeszłości łączyła przyjaźń, lecz wszystko zmieniło się po zeszłorocznych mistrzostwach świata, gdy Skandynaw stał się jednym z negatywnych bohaterów afery kombinezonowej. "Graliśmy razem w gry wideo. Uważałem go za przyjaciela. Po sytuacji w Trondheim czułem się trochę tak, jakbym został zdradzony, jakby napluł mi w twarz" - przyznał Niemiec bez ogródek.

Lindvik odpowiedział Raimundowi. Czuć żal, już nie są przyjaciółmi

Wspomniane słowa błyskawicznie dotarły do Norwegów. Dowiedział się o nich także Marius Lindvik. 27-latek nie wahał się nad szybką odpowiedzią. "Byliśmy bliskimi przyjaciółmi, graliśmy razem w gry wideo, ale po zeszłym roku trochę za dużo mówił w mediach i nie chciałem już być aż tak bliskim przyjacielem. Ale wciąż nie jest za późno" - wyznał, cytowany przez "skijumping.pl". "Oczywiście to smutne. Trudno być dobrym przyjacielem, kiedy on nie mówi o tobie dobrych rzeczy w mediach" - dodał, nie kryjąc żalu.

Smutek u Skandynawa musi być podwójny, bo w poniedziałkowy wieczór zaliczył on dodatkowo nieudany konkurs. Na więcej podopieczny Rune Velty liczy w zmaganiach na dużym obiekcie. Tekstowe relacje z treningów oraz konkursów w Interia Sport.

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Philipp Raimund DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / THOMAS KIENZLE / AFP DPA

Philipp Raimund EPA/FILIP SINGER PAP

Marius Lindvik Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Domenic Aquilina / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP