26-letni Norweg wygrał trzy z czterech konkursów Turnieju Czterech Skoczni . Jedynym, który znalazł na niego sposób był Dawid Kubacki , który zatrzymał go w Innsbrucku, pokonując o trzy punkty. Ostatni akord niemiecko-austriackiej rywalizacji był ponownie popisem Graneruda . Wygrał on z przewagą 7,9 punktu nad drugim Anże Laniskiem i aż 9,7 nad Dawidem Kubackim.

Pokerowa zagrywka Alexandra Stoeckla. Nie był jej pewien

Decyzję o obniżeniu rozbiegu dla Graneruda podjęli nie sędziowie, a trener, Alexander Stoeckl . Jak przyznał on po zakończeniu rywalizacji... nie był do końca pewien tego ruchu, który ostatecznie okazał się strzałem w dziesiątkę. - Zaryzykowałem i udało się. To było szalone - mówił przed kamerą "TV 2".

Peany pod adresem austriackiego trenera głosił też znany, norweski komentator, Andre Scheie. - Co by się stało, gdyby Granerud skoczył z tej samej belki, co reszta? Zaliczyłby upadek. Nadal wygrałby TCS, ale nie konkurs. To coś wielkiego - komentował.