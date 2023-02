Tym samym tropem poszli nasi pozostali, czołowi skoczkowie (Kamil Stoch, Piotr Żyła), ale nie tylko. Ze startu zrezygnowali też najlepsi Austriacy, na czele ze Stefanem Kraftem, a także Anże Lanisek czy Timi Zajc ze Słowenii. W przypadku Krafta jest to decyzja odrobinę dyskusyjna - gdyby zdecydował się na występ, miałby wielką szansę na to, by wskoczyć do czołowej trójki "generalki" PŚ.