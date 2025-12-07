Puchar Świata w Wiśle dobiega końca. Po kwalifikacjach wiedzieliśmy, że w niedzielę na belce startowej usiądzie aż siedmiu Polaków - o dwóch więcej niż dzień wcześniej. Tym razem mogliśmy liczyć na obecność Kamila Stocha, który nie zdołał zakwalifikować się do sobotniego konkursu. W eliminacjach trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski zajął 30. miejsce.

Za to na 9. lokacie uplasował się Kacper Tomasiak. 18-latek był najlepszy spośród Polaków, wylądował na 123 m. Oprócz nich z awansu cieszyli się również Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Maciej Kot, Klemens Joniak i Aleksander Zniszczoł. Konkurs ruszył o godz. 14:25.

Skoki narciarskie. Błysk Żyły i Tomasiaka w pierwszej serii w Wiśle

Jako pierwszy swój skok w pierwszej serii oddał Klemens Joniak, który poszybował na 119 m, co dało mu dopiero 46. miejsce O wiele lepiej poradził sobie Maciej Kot, skacząc aż 127,5 m i obejmując prowadzenie. Finalnie Kot po pierwszej serii uplasował się na 15. miejscu.

Na 123 m lądował Aleksander Zniszczoł (39. pozycja), odległość o 3,5 mniej krótszą osiągnął Paweł Wąsek (28. miejsce). Wyczyn kolegów przyćmił Piotr Żyła, który poszybował na aż 129,5 m i po swojej próbie z notą 139 pkt objął prowadzenie. Pewny awans do drugiej serii wywalczył też Kamil Stoch - trzykrotny mistrz olimpijski, który w ten weekend żegna się z Wisłą, osiągnął 120,5 m, co dało mu awans z 22. pozycji.

Kilka minut później wyczyn Żyły wyrównał Kacper Tomasiak, również osiągając 129,5 m. 18-letni Polak uplasował się też za plecami "Wewióra", dwaj "Biało-Czerwoni" przez długi czas zresztą plasowali się na dwóch pierwszych pozycjach. Do delikatnych roszad doszło dopiero pod koniec pierwszej serii.

Najpierw między Polaków wskoczył Philipp Raimund, który osiągnął 131,5 m i uplasował się tuż za Żyłą. Następnie prowadzenie po locie na 130,5 m objął Ryoyu Kobayashi. Błysnął też Domen Prevc, który lądował na 137 m, ale otrzymał niższe noty i jest klasyfikowany tuż przed Tomasiakiem. Ten po pierwszej serii jest piąty, stawce przewodzi Kobayashi, drugi jest Żyła, a trzeci Raimund.

PŚ w Wiśle. Wielkie emocje w drugiej serii

Druga seria rozpoczęła się o godz. 15:55, a jako pierwszy z podopiecznych Macieja Maciusiaka na belce startowej zasiadł Paweł Wąsek. 26-latek lądował na 123. metrze, po swoim skoku był drugi.

Kilka minut później na trybunach przy skoczni ponownie zrobiło się głośno. Ostatni skok na obiekcie im. Adama Małysza oddał kończący karierę po sezonie Stoch, który "pożegnał" się lotem na 120,5 m. Ta próba niestety prawdopodobnie nie pomoże mu powalczyć o poprawę lokaty po pierwszej serii.

Dalej od kolegów z kadry lądował Kot - doświadczony 34-latek również w drugiej serii nie zawiódł, po skoku na 124 m był trzeci, co oznacza, że na pewno uplasuje się w drugiej dziesiątce zawodów.

