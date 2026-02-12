Pokaz mocy na igrzyskach. Prevc w tle, prawie dwadzieścia metrów różnicy

Sporo dzieje się w ostatnich dniach wokół polskich skoków. Kibice w poniedziałek świętowali srebrny medal Kacpra Tomasiaka na normalnym obiekcie, by dzień później przeżyć szok po doniesieniach dotyczących Poli Bełtowskiej. Debiutantka na najważniejszej imprezie czterolecia mierzy się z ogromnym hejtem, o czym opowiedziała między innymi w rozmowie z Interią. Doszło do tego, że specjalne oświadczenia wydał PZN oraz PKOl. Oba potępiały rzecz jasna sfrustrowane osoby atakujące zawodniczkę.

"Jako Szef Misji czuję odpowiedzialność przede wszystkim za ludzi. Nasi zawodnicy są młodzi, wrażliwi i w pełni oddani temu, co robią. Potrzebują wsparcia - szczególnie w trudnych chwilach. Hejt nie buduje siły reprezentacji. Wsparcie - tak. Apeluję do wszystkich kibiców: bądźmy razem zarówno w chwilach zwycięstw, jak i wtedy, gdy coś idzie nie po naszej myśli. Sport to nie tylko medale. To droga, rozwój i doświadczenie, które procentuje w przyszłości" - pisał też Konrad Niedźwiedzki.

Solidne skoki Anny Twardosz na treningu. Byłby awans do finałowej rundy

19-latka chciała przełamać się po nieudanych występach na normalnym obiekcie. Póki co treningi nie napawają jednak optymizmem. W trzech seriach debiutantka ani razu nie przekroczyła setnego metra. Najbliżej było w drugiej próbie, która zakończyła się na 99 metrze. Zdecydowanie lepiej poradziła sobie za to Anna Twardosz (106,5 m, 116,5 m, 110 m). Liderka biało-czerwonej kadry regularnie plasowała się w czołowej trzydziestce, co jest dobrym prognostykiem przed konkursem.

Podczas dzisiejszych zmagań nie brakowało też zaskakujących scen. Takowe otrzymaliśmy już na wstępie. Na pierwszą krótką przerwę w doskonałym humorze udała się Yuki Ito. Japonka skoczyła 138 metrów. Podjazdu do niej nie miała nawet Nika Prevc. Dominatorka obecnie trwającej zimowej kampanii z obniżonej o dwa stopnie belki uzyskała 118,5 metra. Obie sportsmenki dzieliło więc całkiem sporo. W kolejnej serii Słowenka wygrała (134 m), ale za to w trzeciej wypadła poza podium, kończąc na czwartej lokacie (124,5 m).

Już same wyniki siostry Domena pokazują, że indywidualny konkurs zapowiada się niezwykle ciekawie. Zanim nadejdzie batalia o krążki, panie czeka jeszcze sobotni trening.

Wyniki 1. treningu:

1. Yuki Ito (Japonia) - 104,4 punktu

2. Nika Prevc (Słowenia) - 98,4

3. Anna Odine Stroem (Norwegia) - 92,7

4. Eirin Maria Kvandal (Norwegia) - 89,9

5. Sara Takanashi (Japonia) - 82

…

25. Anna Twardosz (Polska) - 50,2

44. Pola Bełtowska (Polska) - 23,3

Wyniki 2. treningu:

1. Nika Prevc (Słowenia) - 95

2. Anna Odine Stroem (Norwegia) - 89

3. Nazomi Maruyama (Japonia) - 84,6

4. Lisa Eder (Austria) - 78,7

5. Eirin Maria Kvandal (Norwegia) - 78,3

…

28. Anna Twardosz (Polska) - 52,7

43. Pola Bełtowska (Polska) - 34,4

Wyniki 3. treningu:

1. Eirin Maria Kvandal (Norwegia) - 88,3

2. Frida Westman (Szwecja) - 79,5

3. Sara Takanashi (Japonia) - 78,3

4. Nika Prevc (Słowenia) - 77,5

5. Abigail Strate (Kanada) - 76,9

…

24. Anna Twardosz (Polska) - 51

40. Pola Bełtowska (Polska) - 25,1

