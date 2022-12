Turniej Czterech Skoczni: Błysk Kamila Stocha

Przed startem kwalifikacji mieli zaplanowane dwie sesje treningowe. Pierwszym z Polaków na belce startowej był Jan Habdas, który w swojej pierwszej próbie zaliczył 122 metry . Aż o dziesięć metrów bliżej wylądował podczas pierwszego treningu Stefan Hula, co było jedną z najsłabszych prób całej serii.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Paweł Wąsek. Dziewiętnasty zawodnik konkursu w Oberstdorfie wylądował na 130. metrze, co dało mu 20. lokatę na pierwszym treningu. Jeszcze lepiej zaprezentował się Kamil Stoch, który poszybował o trzy metry dalej . Bardzo długo znajdował się na prowadzeniu, ale ostatecznie skończył drugi, bo wyprzedził go Halvor Egner Granerud. Najlepszy na pierwszym treningu Norweg skoczył 138 metrów. Trzeci był Słoweniec Anże Lanisek.

W trudnych warunkach przyszło skakać Piotrowi Żyle , który miał aż 11 punktów bonusu za wiatr. Polak osiągnął 126 metrów, co dało mu dziesiątą pozycję w pierwszym treningu. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Dawid Kubacki wylądował o 2,5 metra dalej, również ze sporym bonusem i był piąty.

Dublet Austriaków

W drugiej serii treningowej Habdas wylądował o trzy metry bliżej niż w swojej pierwszej próbie i nie do końca mógł być zadowolony z tego skoku. Podobnie jak Stefan Hula, który tym razem osiągnął 115 metrów i znów znalazł się w końcówce stawki. Słabiej spisał się również Wąsek, lądując co prawda siedem metrów dalej od swojego starszego kolegi, ale on także uplasował się w drugiej połowie stawki.