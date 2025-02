Pokaz mocy Forfanga, w końcu się doczekał. Wielka klęska dwóch Polaków w Lake Placid

Po ostatnim "niemieckim etapie" Puchar Świata w skokach narciarskich przeniósł się aż za ocean, do Lake Placid , gdzie pierwsze emocje związane z występami zawodników nadeszły w piątek, kiedy to odbył się oficjalny trening i kwalifikacje przed pierwszym konkursem indywidualnym.

PŚ w Lake Placid. Przebieg pierwszej serii sobotniego konkursu, wyniki Polaków

PŚ w Lake Placid. Przebieg drugiej serii sobotniego konkursu, wyniki Polaków

Zniszczoł tymczasem, niestety, dla odmiany zepsuł swój drugi skok i osiągnął tylko 108,5 m (95,7 pkt; 216,4 pkt). Całe zawody wygrał Johann Andre Forfang (w drugiej serii skoczył 121 m i otrzymał 124,7 pkt, co dało mu łącznie 259,5 pkt). Wyprzedził on dwóch Austriaków, Jana Hoerla (122,5 m; 127,6 pkt; 256,6 pkt) i Daniela Tschofeniga (125 m; 128,3 pkt; 255 pkt). Wąsek był 11., Kubacki 20., Zniszczoł 25 .

Puchar Świata w skokach narciarskich. Skoczkowie przeniosą się z USA do Japonii

Jeszcze 8 lutego, o godz. 23.00 czasu polskiego, dojdzie w Lake Placid do współzawodnictwa drużyn mieszanych. W niedzielę o godz. 16.00 przyjdzie tymczasem pora na drugi konkurs indywidualny, a potem... Puchar Świata przeniesie się do Azji, a konkretnie do Sapporo, gdzie skoczkowie ruszą do akcji w weekend 15-16 lutego.