Pokaz mocy Austriaków w Hinzenbach. Bardzo dobry wynik Dawida Kubackiego

Za nami kwalifikacje do trzeciego od końca konkursu indywidualnego Letniej Grand Prix. Karuzela skoków narciarskich przeniosła się do austriackiego Hinzenbach. Do przepustki na główne zawody rozpoczynające się o godzinie 15:00 walczyło 52 zawodników (w tym czterech Polaków), ale tylko dwóch skoczków mogło odpaść. Pierwsze trzy miejsca dla Austriaków. Wysokie lokaty Dawida Kubackiego i Jakuba Wolnego.