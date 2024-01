We wtorek podmuchy wiatru dochodziły do 5-6 m/s, a jednak bez większych problemów przeprowadzono obie serie treningowe i kwalifikacje.

W środę, czyli w dniu konkursu, miało wiać od rana. Tymczasem do południa była cisza. Wiatr zaczął się wzmagać kilka minut po godzinie 12.00 .

Coraz lepsze prognozy pogody na konkurs w Szczyrku

Prognozy na wieczór, kiedy to ma się odbyć konkurs, wciąż nie są dobre, ale coraz lepsze . Jeszcze dwa dni temu zakładano, że ma wiać w porywach do 25 m/s.

We wtorek prognozy były nieco bardziej łaskawe, ale wciąż niedające większych nadziei na skakanie. W środę zaczęły się one poprawiać. Wraz z każdą godziną prognoza przesuwa mocne podmuchy wiatru na późniejszą porę. Mają być one też słabsze, niż pierwotnie zakładano.