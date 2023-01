Alexander Pointner był wymieniany w gronie faworytów do objęcia reprezentacji Polski, ale stanowisko trenera ostatecznie otrzymał Thomas Thurnbichler. Teraz były szkoleniowiec Austriaków postanowił przyjrzeć się z bliska pracy swojego rodaka, odwiedzając go w Zakopanem. Przy okazji krótko i wymownie ocenił to, co robi trener "Biało-Czerwonych".