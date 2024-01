Pogrzeb Mateusza Rutkowskiego. Ostatnie pożegnanie skoczka narciarskiego

Pochówek Mateusza Rutkowskiego. Mistrz świata juniorów pożegnany

- Obserwując z boku uważam, że największym błędem było zabranie tego chłopca na mamucią skocznię. Kiedy on jeszcze nie był na to gotowy. Uważam, że wtedy coś zadziało się w jego psychice, może nie wytrzymał i nastąpił ciąg dalszy historii. Za szybko to się potoczyło, do tego pojawiły się jakieś pieniążki, sponsor i tak się to posypało - powiedział w rozmowie z Interią Józef Jarząbek, pierwszy trener Mateusza Rutkowskiego, obszernie wspominając przedwcześnie zmarłego swojego wychowanka.