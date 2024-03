Pogoda pokrzyżowała szyki skoczkom w Oslo. Błyskawiczna reakcja organizatorów

W ostatnich tygodniach to Aleksander Zniszczoł wyrósł na lidera reprezentacji Polski w skokach narciarskich, co udowodnił także w prologu Raw Air 2024. 30-latek oddał w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Oslo najdłuższy i zdecydowanie najlepszy skok. Docenili to polscy kibice, którzy zgromadzeni pod Norweską skocznią odśpiewali "sto lat" dla zawodnika, który obchodził w piątek urodziny.