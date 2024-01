Po zakończeniu PolSKIego Turnieju, w którym triumfowali Austriacy, światowa czołówka skoków narciarskich przeniosła się do Tauplitz/Bad Mitterndorf. To właśnie na skoczni Kulm odbędzie się najważniejsza impreza bieżącego sezonu, czyli mistrzostwa świata w lotach. Do walki o medale przystąpi 47 zawodników zgłoszonych do kwalifikacji, a w tym gronie zabraknie m.in. Anze Laniska , który doznał kontuzji i będzie pauzował przez co najmniej dwa miesiące.