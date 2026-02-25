Polscy skoczkowie mają za sobą bardzo trudne tygodnie. Praktycznie cały sezon nie układał się po ich myśli. Udane występy w zawodach Pucharu Świata można policzyć na palcach jednej ręki. Jedynie Kacper Tomasiak od początku spisywał się dobrze, a na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech sięgnął po trzy medale (indywidualnie po srebro i brąz oraz w duecie z Pawłem Wąskiem po srebro).

Maciusiak postawił na Wąska. Nie jest tak, jak wszyscy myśleli

Trener Maciej Maciusiak był mocno krytykowany niemalże od początku sezonu, a apogeum nastąpiło kilka tygodni przed igrzyskami we Włoszech. Wówczas wskazał, że na imprezę czterolecia zabiera Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha i Pawła Wąska. Przy Tomasiaku i Stochu, dla którego jest to ostatni sezon w karierze, nie było wątpliwości. Najwięcej emocji wywołało jednak powołanie Wąska, który wywalczył w obecnej kampanii zaledwie 54 punkty. Więcej od niego zgromadzili Piotr Żyła (125), Maciej Kot (76), a tyle samo miał Dawid Kubacki, który wydawał się być faworytem do miejsca w kadrze. Tym bardziej, że jego forma wydawała się być coraz lepsza.

Dlaczego więc Maciusiak wybrał Wąska? - Można powiedzieć, że już latem miałem w głowie taką decyzję - przyznał szczerze w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Trener podkreślił, że największą porażką było to, że do Włoch mógł zabrać trzech, a nie czterech zawodników. - Teraz wszyscy do końca walczyli o wyjazd na igrzyska, a ja wiedziałem, że jeśli ktoś ma dojść do formy i ma pokazać potencjał z ostatniego roku, to będzie Paweł Wąsek - dodał.

Zawodnicy o powołaniach trenera usłyszeli po zawodach Pucharu Świata w Zakopanem, które odbyły się 11 stycznia. Wówczas jeszcze był tydzień na ogłoszenie decyzji i kibice oraz dziennikarze byli przekonani, że walka o miejsce w składzie trwać będzie jeszcze w Sapporo. Tam pojechali m.in. Dawid Kubacki i Maciej Kot.

Zostawał jeszcze jeden Puchar Świata, ten w Sapporo. Pojechał Dawid Kubacki i Maciek Kot, ja zostałem w domu. Też ich poprosiłem, żeby nic nie mówili. Wytłumaczyłem, czemu tak zdecydowałem, a później widziałem, jak media liczyły, kto z tej dwójki wygrywa i jest bliżej igrzysk, chociaż decyzja była podjęta

Trener dodał, że podczas spotkania poprosił wszystkich o wyrozumiałość i opowiedział o powodach swojej decyzji. Zrobiliśmy duże zebranie zespołu, był prezes, część zarządu i przedstawiałem plany (...). Postawiliśmy na Pawła. W jego wypadku był jeden krytyczny moment. Zastanawiałem się, jak sobie poradzi psychicznie po konkursie w Innsbrucku, gdy został zdyskwalifikowany za fluor na nartach. Później było Bischofshofen. Chciałem w nim odbudować wiarę. Paweł sam później przyznał, że myślał, że przegrał igrzyska i był bliżej zakończenia kariery niż myślenia o medalu olimpijskim - wytłumaczył.

Wybory Maciusiaka obroniły się na igrzyskach olimpijskich

Ostatecznie wybory Maciusiaka się sprawdziły. Forma Tomasiaka poszła jeszcze mocniej w górę. Z kolei Wąsek się odrodził i skakał w Predazzo na tyle dobrze, że został równorzędnym partnerem młodszego lidera kadry.

Przed polskimi skoczkami ostatni akord tegorocznego sezonu. W najbliższy weekend będą rywalizować na skoczni w Kulm. W konkursie lotów narciarskich nie ujrzymy jednak Tomasiaka, który przygotowuje się do udziału w mistrzostwach świata juniorów. Maciusiak do Austrii zabiera ze sobą Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę i Klemensa Joniaka. Tekstowe relacje "na żywo" z konkursów w Austrii będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

