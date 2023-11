PŚ w skokach narciarskich w Ruce. Dawid Kubacki wprost po kwalifikacjach

Dawid Kubacki miał w piątek spore problemy ze skocznią w Ruce, ale dotyczy to także pozostałych reprezentantów Polski. 33-latek zaznaczył jednak, że kłopoty na Rukatunturi to dla niego nie pierwszyzna. - Ale prawda jest taka, że gdy dobrze się skacze, to nie ma problemów z adaptacją. Trzeba troszeczkę ryzykownie do tego podejść. Na tej skoczni trzeba mieć troszkę prędkości za progiem. I mimo tego, że ta bula się zbliża, trzeba znaleźć prędkość, żeby na dole dało się odlecieć. Ja w tym wypadku troszeczkę przesadziłem w kwalifikacjach. Ale to jest do znalezienia. Dla mnie to były pierwsze skoki od 1,5 tygodnia. Nie było perfekcyjnie, ale to rzeczy, które można dograć dość szybko - zaznaczył reprezentant Polski.