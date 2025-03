Podpadł Thomasowi Thurnbichlerowi, ale ten na niego postawił. Wygryzł Kamila Stocha

Jakub Wolny tej zimy po raz pierwszy od prawie czterech lat zawitał do "10" w Pucharze Świata . Był ósmy w Titisee-Neustadt . A to wszystko po tym, jak kilka miesięcy wcześniej został odsunięty od kadry.

Thomas Thurnbichler wściekł się na Jakuba Wolnego. Ukarał skoczka

Austriak wściekł się, że Wolny, zamiast porozmawiać o tym we własnym gronie, ruszył z tym do mediów. Postanowił zatem przykładnie ukarać skoczka. Choć Wolny awansował wówczas do konkursu w Wiśle, to jednak został zawieszony w startach.