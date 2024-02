Wiatr płatał figle również w niedzielę w trakcie kwalifikacji do drugiego konkursu w Willingen. Nie przebrnęli przez nie Paweł Wąsek i Piotr Żyła . Spore problemy z zakwalifikowaniem się miał Dawid Kubacki, choć tym razem szczęście się do niego uśmiechnęło. Dużo więcej pozytywnych emocji wyzwoliły próby Kamila Stocha (136,5 metra) i Aleksandra Zniszczoła (128,5 metra).

Skoki mocno utrudniały również będące w fatalnym stanie tory. Niemiecki obiekt nie należy do najnowszych, a z powodu obfitych opadów deszczu organizatorzy musieli w dość kuriozalny sposób dbać o to, by były one w ogóle przejezdne. Trzeba było je ciąć piłą motorową. Zawodnicy osiągali skrajnie różne prędkości na progu, co przekładało się na długość lotów.