Podium Polaka w ostatnim konkursie, dwóch w dziesiątce. Skakał też Tomasiak

Już wczorajsze 5. miejsce Klemensa Joniaka ze stratą zaledwie 0,5 punktu do dwóch rywali ex aequo z miejsca trzeciego pokazało, że 21-latek ma potencjał, by zaatakować najlepsze pozycje w niedzielnym konkursie. 2. lokata w serii próbnej tylko podsyciła nadzieje. Trudno się temu wszystkiemu dziwić, bo w tym sezonie osiągnął 13. pozycję w Pucharze Kontynentalnym, zejście do zawodów trzeciego szczebla najwidoczniej musiało się skończyć pozytywnie. Poprzedni raz walczył w nich w sierpniu w Szczyrku.

Ostatni konkurs tego sezonu w ramach FIS Cup zaczął się na Wielkiej Krokwi o godzinie 10:30. Na półmetku rywalizacji prowadził Ziga Jancar przed Remo Imhofem.

Joniak potwierdził dobrą dyspozycję, był 3. (133,5 metra), jedynie o 1,5 i 0,1 punktu za wyżej wymienionymi. Miał przewagę 3,9 pkt nad Julesem Chervetem. 15. był Kamil Waszek, 16. Adam Niżnik, 22. Kacper Tomasiak, a 23. Jan Galica. Awansu do rundy finałowej nie uzyskali Tymoteusz Amilkiewicz (zabrakło mu 1,2 pkt), Szymon Byrski i Szymon Sarniak. Z kolei Kacper Juroszek i Michał Obtułowicz zostali zdyskwalifikowani.

Druga seria przyniosła poprawę w najważniejszej kwestii - Joniak nie tylko obronił miejsce na podium, ale wręcz wyprzedził Imhofa. Do Jancara już zabrakło, Słoweniec wygrał z przewagą aż 8,2 pkt.

Progres zanotował też Waszek, zmieścił się w pierwszej dziesiątce. Niżnik i Tomasiak pozostali na swoich pozycjach, a Galica podniósł się o cztery.

Wyniki niedzielnego konkursu FIS Cup w Zakopanem:

1. Ziga Jancar 248,4 pkt

2. Klemens Joniak (-8,2)

3. Remo Imhof (-13,8)

10. Kamil Waszek (-26,6)

16. Adam Niżnik (-30,5)

19. Jan Galica (-32,4)

22. Konrad Tomasiak (-37,8)

31. Tymoteusz Amilkiewicz

45. Szymon Byrski

47. Szymon Sarniak

DNF - Kacper Juroszek

DNF - Michał Obtułowicz

