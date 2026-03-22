Podium Polaka w ostatnim konkursie, dwóch w dziesiątce. Skakał też Tomasiak
Za nami ostatni konkurs FIS Cup w tym sezonie. W niedzielę na Wielkiej Krokwi mieliśmy duże nadzieje związane z Klemensem Joniakiem. 21-latek nie zawiódł i wywalczył podium. Poprawił swoją pozycję w porównaniu do pierwszej serii. W czołowej dziesiątce wylądowało dwóch "Biało-Czerwonych". Konrad Tomasiak nie zmieścił się do TOP20.
Już wczorajsze 5. miejsce Klemensa Joniaka ze stratą zaledwie 0,5 punktu do dwóch rywali ex aequo z miejsca trzeciego pokazało, że 21-latek ma potencjał, by zaatakować najlepsze pozycje w niedzielnym konkursie. 2. lokata w serii próbnej tylko podsyciła nadzieje. Trudno się temu wszystkiemu dziwić, bo w tym sezonie osiągnął 13. pozycję w Pucharze Kontynentalnym, zejście do zawodów trzeciego szczebla najwidoczniej musiało się skończyć pozytywnie. Poprzedni raz walczył w nich w sierpniu w Szczyrku.
Ostatni konkurs tego sezonu w ramach FIS Cup zaczął się na Wielkiej Krokwi o godzinie 10:30. Na półmetku rywalizacji prowadził Ziga Jancar przed Remo Imhofem.
Joniak potwierdził dobrą dyspozycję, był 3. (133,5 metra), jedynie o 1,5 i 0,1 punktu za wyżej wymienionymi. Miał przewagę 3,9 pkt nad Julesem Chervetem. 15. był Kamil Waszek, 16. Adam Niżnik, 22. Kacper Tomasiak, a 23. Jan Galica. Awansu do rundy finałowej nie uzyskali Tymoteusz Amilkiewicz (zabrakło mu 1,2 pkt), Szymon Byrski i Szymon Sarniak. Z kolei Kacper Juroszek i Michał Obtułowicz zostali zdyskwalifikowani.
Druga seria przyniosła poprawę w najważniejszej kwestii - Joniak nie tylko obronił miejsce na podium, ale wręcz wyprzedził Imhofa. Do Jancara już zabrakło, Słoweniec wygrał z przewagą aż 8,2 pkt.
Progres zanotował też Waszek, zmieścił się w pierwszej dziesiątce. Niżnik i Tomasiak pozostali na swoich pozycjach, a Galica podniósł się o cztery.
Wyniki niedzielnego konkursu FIS Cup w Zakopanem:
1. Ziga Jancar 248,4 pkt
2. Klemens Joniak (-8,2)
3. Remo Imhof (-13,8)
10. Kamil Waszek (-26,6)
16. Adam Niżnik (-30,5)
19. Jan Galica (-32,4)
22. Konrad Tomasiak (-37,8)
31. Tymoteusz Amilkiewicz
45. Szymon Byrski
47. Szymon Sarniak
DNF - Kacper Juroszek
DNF - Michał Obtułowicz