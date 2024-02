Podium było o krok. Wielki niedosyt Polaków po lotach w Oberstdorfie

Przed konkursem duetów na skoczni do lotów w Oberstdorfie trudno było mieć nadzieję na to, że Biało-Czerwoni w składzie: Piotr Żyła oraz Aleksander Zniszczoł mogą powalczyć o podium tych zawodów. Po pierwszej serii zmagań takie nadzieje się jednak pojawiły. Nasi skoczkowie plasowali się bowiem na trzecim miejscu ze stratą niecałych 20 punktów do liderującej Słowenii. Niestety jednak w drugiej serii zdecydowanie słabiej do rywali zaprezentował się Aleksander Zniszczoł, co sprawiło, że Polacy zakończyli konkurs poza podium, a dokładnie na piątej lokacie.