Podejrzewano złamanie kręgosłupa. Polski skoczek był objawieniem końca zimy

Było bardzo źle. Zwinęło mi w powietrzu nartę na skoczni w Klingenthal. Na to wszystko nałożyło się lekkie zmęczenie skokami. Po tym upadku byłem zdołowany psychicznie. Kiedy tylko zaczynało wiać na skoczni, to od razu pojawiał się strach, ale się przełamałem . Na szczęście zakończyło się bez kontuzji, ale przez trzy dni nie byłem w stanie chodzić. Nie wyglądało to dobrze, bo było podejrzenie złamania kręgosłupa, ale badania tego nie potwierdziły

~ opowiadał Amilkiewicz w rozmowie z Interia Sport.